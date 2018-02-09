Общество

57 минут назад

Формат «Липецких зорь» останется прежним

268
#Липецкие зори #День Победы
Формат «Липецких зорь» останется прежним

Председатель департамента образования администрации города считает, что нет нужды менять то, что нравится как выпускникам, так и их родителям.

Как уже сообщал GOROD48, пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» завершили голосование, запущенное департаментом образования администрации Липецка, касающееся формата проведения традиционного городского выпускного бала «Липецкие зори» (праздник могли оставить в существующем виде или перенести торжества в школы). Большая часть респондентов выбрали вариант «без перемен».

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- В голосовании приняло участие не так уж много человек, около 150 респондентов. Сразу скажу, что это немного, но большинство сделало выбор в пользу существующего формата проведения бала выпускников. Следовательно, школьники и их родители проголосовали за уже существующую традицию. Раз так, то кардинально менять что-то в празднике, который по душе многим липчанам, не стоит. Площадь Ленина-Соборная и в этом году примет выпускников. Если мы что-то и поменяем, то только сценарий бала, но не место его проведения. Не будем отменять и традиционное дефиле выпускников с площади Соборной на площадь Героев по улице Зегеля, - прокомментировал результаты опроса председатель департамента образования мэрии Александр Мочалов.

Примечательно, что на этой неделе другой департамент мэрии, образования, решил изменить другую липецкую традицию: отмечать День Победы не на площади Героев, а на площади Победы.
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#Липецкие зори #День Победы

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