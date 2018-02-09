Липецкие стрелки открыли счет медалям в новом году

Татьяна Барсук сделала себе подарок ко дню рождения.

Традиционно представители стендовой стрельбы начинают международный сезон на Кипре, где проходит «Гран-При» этого островного государства. Стрелки клуба «Липецкий Металлург» в «Гран-При Кипра» открыли счет своим медалям.

В упражнении «трап» Татьяна Барсук (на фото) завоевала «золото» в команде и лучную «бронзу».

В личных соревнованиях Татьяна поразила 117 мишеней из 125, а затем еще 33 раза попала в цель в финале. Итог – 3-е место.

Победительницей соревнований стала итальянка Мария-Лючия Палмитесса (119 точных выстрелов в квалификации и 43 – в финале). Второй финишировала представительница сборной России Лия Шарыпова из Татарстана (115+42).

В соревнованиях команд Барсук, Шарыпова и Екатерина Рабая из Казани заняли первое место, на троих разбив 347 тарелочек из 375. На втором месте сборная Италии – 342, на третьем Финляндия – 331.

Две медали стали для Татьяны Барсук хорошим началом сезона, а также своеобразным подарком ко дню рождения – 22 февраля.

Среди юниорок в «трапе» первенствовала наша Дарья Семьянова – 111 точных попаданий из 125. Весь пьедестал почета оказался занят российскими юниорками. Второй финишировала Татьяна Саранская – 108, третьей - Полина Князева – 107.

Успех липецкий молодой спортсменки не случаен. Ведь ее тренируют одни из лучших специалистов в стране – Елена дудник и Ирина Кравчук.