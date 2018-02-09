Двое липчан украли 414 кг картошки

Один из воров уже был ранее судим за кражу.

Елецкий районный суд Липецкой области рассмотрел уголовное дело по обвинению в воровстве в отношении двух местных жителей. Один из мужчин ранее уже был судим за кражи.



Как указано в приговоре суда, замысел преступления возник у мужчин внезапно, когда они находились в доме одного из них. Они решили взять автомобиль ВАЗ-21099, приладить к нему самодельный прицеп и отправиться на картофельные поля ООО «Колос». На место преступления криминальный дуэт прибыл ночью. Там мужчины собрали богатый урожай — 414 кг картофеля сорта «Венета». Клубни они не выкапывали, а воспользовались тем, что картошка уже была собрана комбайном. Из него они и похитили корнеплоды на сумму 3 105 рублей (стоимость каждого кг определили в 7,5 рублей).



Подсудимые полностью признали свою вину. Суд вынес обвинительный вердикт. Один из участников кражи наказан 300 часами обязательных работ, второй — 240 часами. Весь украденный урожай удалось вернуть законным владельцам.