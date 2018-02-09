Происшествия

сегодня, 11:33

Двое липчан украли 414 кг картошки

7 481
#кража #картофель
Двое липчан украли 414 кг картошки

Один из воров уже был ранее судим за кражу.

Елецкий районный суд Липецкой области рассмотрел уголовное дело по обвинению в воровстве в отношении двух местных жителей. Один из мужчин ранее уже был судим за кражи.

Как указано в приговоре суда, замысел преступления возник у мужчин внезапно, когда они находились в доме одного из них. Они решили взять автомобиль ВАЗ-21099, приладить к нему самодельный прицеп и отправиться на картофельные поля ООО «Колос». На место преступления криминальный дуэт прибыл ночью. Там мужчины собрали богатый урожай — 414 кг картофеля сорта «Венета». Клубни они не выкапывали, а воспользовались тем, что картошка уже была собрана комбайном. Из него они и похитили корнеплоды на сумму 3 105 рублей (стоимость каждого кг определили в 7,5 рублей).

Подсудимые полностью признали свою вину. Суд вынес обвинительный вердикт. Один из участников кражи наказан 300 часами обязательных работ, второй — 240 часами. Весь украденный урожай удалось вернуть законным владельцам.
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#кража #картофель

Комментарии (7)

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Город

14 минут назад
Мало дали.За картошку от 3ех лет.
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Боцман

33 минуты назад
Олежек Донских смотрит на них- как на г...но.
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гостья

43 минуты назад
да уж...это же не сотни миллионов))))
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etywehg

сегодня, 12:03
Ну теперь Фемида оторвется, они еще пожалеют
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с

сегодня, 12:02
оголодали бедные
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skrip

сегодня, 12:00
На кукурузу их посадить.Расхитителей собственности
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Нет слов

сегодня, 11:51
Даже прицеп замутили на кражу века и бенз в машину налили,красавцы теперь стучать операм всю жизнь будете,за такое наказание.
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