Спорт

сегодня, 11:27

Липчанки впервые стали чемпионками Европы по бразильскому джиу-джитсу (ФОТО)

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Липчанки впервые стали чемпионками Европы по бразильскому джиу-джитсу (ФОТО)

UAEJJF Europe Continental Pro первый раз прошел в Москве.

Впервые в истории России было доверено принимать чемпионат Европы по бразильскому джиу-джитсу (UAEJJF Europe Continental Pro) и впервые спортсмены из Липецка стали победителями и призерами этих соревнований.

Чемпионат в Москве собрал 1400 участников из трех десятков стран. Под знаменами сборной нашей страны выступали восемь воспитанников липецкого тренера Михаила Хрипункова, которые в итоге завоевали шесть медалей, в том числе две – «золотые».

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Чемпионками стали Марина Знова и Наталья Сафонова. У Екатерины Курицыной и Дмитрия Иванова «серебряные» награды, а Илья Припадчев и Елизавета Бессонова привезли домой по «бронзовой» медали.

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Бразильское джиу-джитсу - боевое искусство и международное спортивное единоборство, основой которого является борьба в партере, а также болевые и удушающие приёмы. Это искусство возникло в начале ХХ-го столетия из дзюдо Кодокан, которое было самостоятельной молодой системой (основано в 1882 году), сформированной многочисленными школами (рю) японского джиу-джитсу.

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Комментарии (3)

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наша

10 минут назад
тренер моего сына))) они очень хорошие, приходите в 29 школу с детками)
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Липчанин

34 минуты назад
Ура!!!а где в Липецке школа этого вида спорта?
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Наталья

сегодня, 11:45
Молодцы! Поздравляем!
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