В Липецке выступят Умка и Константин Арбенин

Центр «Экклезиаст» снова собирает друзей.

15 февраля в Липецке стартует уже ставший традиционным «Фестиваль друзей «Экклезиаста». Музыкантов и духовников примет одноименный православный молодежный культурный центр.



Программа фестиваля начнется в 8 часов с божественной литургии. Службу возглавит епископ Усманский Евфимий. Официальное открытие запланировано на 11 часов. В 15 часов в аудитории №403 корпуса №5 ЛГПУ начнется семинар «Соотношение духовного и творческого путей поэта» с участием Константина Арбенина и других гостей фестиваля. Вечерняя программа запланирована с 18 часов в городском дворце молодежи «Октябрь». Перед гостями выступят Умка, Константин Арбенин, Эльмира Галеева и другие музыканты.



В пятницу, 16 февраля, работа фестиваля стартует в 11:40 лекцией иеромонаха Димитрия (Першина) «Царственное священство: от пророка Моисея до апостола Петра». Слушатели соберутся в зале ученого совета ЛГПУ. В 13:20 программу продолжит выступление кандидата филологических наук — Умки. Лекция состоится в аудитории №403. К 16 часам всех желающих ждут на чаепитие в «Экклезиасте», на беседу «О природе творчества». Через два часа там же начнется концерт. Выступят Умка, Александр Логунов, Ольга Чикина, Максим Липатов, Мария Махова, Владимир Кожекин, Илья Оленев, Денис Литвинов.



Последний день фестиваля, 17 февраля, посвятят паломнической поездке в Задонск.