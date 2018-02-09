Общество

сегодня, 10:29

Липчане одобрили продление маршрута автобуса до «Елецкого»

13 1283
#транспорт #инициатива
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Липчане одобрили продление маршрута автобуса до «Елецкого»

Предложение рассмотрят в мэрии Липецка.

Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» активно поддержали идею продлить маршрут автобуса №308 до микрорайона «Елецкий». За 29 дней обсуждения предложение собрало 524 положительных откликов.

Идею о продлении «маршрутки» до «Елецкого» на народное голосование вынесла Екатерина Фомина. Автор указала, что перемены помогут жителям «Елецкого» проще добираться до поликлиники №7, Центрального рынка, а такжеНЛМК. Активисты в своем большинстве поддержали Екатерину.

- Идея хорошая, я за. Хотя очень хотелось бы, чтобы так же решили вопрос с «Университетским». Оттуда тоже нет прямого сообщения через памятник Танкистам, допустим. Ту же «Ривьеру». И остальное с тех районов, - указывает Вадим Шуляков.

- Елецкий - самый лучший и дружный микрорайон в городе. Так что нас здесь очень много, и транспорт нам жизненно необходим. Попробуйте Вы предложить свою идею на портале, может, что и у Вас получится. А завидовать это, как минимум, не хорошо!!! Удачи! - отвечает оппонента Наталья Толстых.

- Поддерживаю, так как туда очень мало ходит маршрутов. Пусть уже город приближается по уровню обслуживания к цивилизованным городам, - считает Петра Петрова.

Идея набрала кворум. Теперь ее обязаны обсудить в мэрии Липецка.
13 1283
#транспорт #инициатива
2

Комментарии (13)

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cta

15 минут назад
Да ладно, пусть думают, что они что-то решают. Если бы конечную на 19 районе под застройку не продали - хрен бы кто-что продлил ни на Елецкий, ни в Университетский
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1

18 минут назад
продлите до верхнего студенца
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Александр

24 минуты назад
Продлите маршрут до Венеры.
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Ответ на коммент "Да"

34 минуты назад
Да, только они! Потому что они решают свои вопросы, выносят на всеобщее обозрение, создают голосование на порталах, выдвигают требования властям, вообщем добиваются своего тем или иным образом. А жители районов в которых "проблем больше, и их тоже надо решать" молчат, не видно и не слышно, НИГДЕ не слышал что кого-то из старых микрорайонов что-то не устраивает.Так что не кидайте петарды в сельский туалет, идите лесом. З.Ы.: Лесом, и как обычно бурча себе под нос, шепотом, чтобы никто не слышал, о том как все у вас плохо!
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111

сегодня, 12:07
Гость, или крутят голоса как Елецкий!
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Кися

сегодня, 11:58
Да, да. Такие вот мы требовательные. За себя радеем. Завидуйте молча! Елецкий бкдет самым благоустроенным микрорайоном. Сплоченность жителей этому способствует.
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Гость

сегодня, 11:39
В чем проблема, не нравится, что у вас транспорта нет, берите и пишите предложения, пусть ваши жители голосуют. А раз ума хватает только на городе48 гавкать, то могу только посочувствовать
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раздражённый житель

сегодня, 11:22
Прошу быстрее решить вопрос о строительстве ПЕШЕХОДНОГО маршрута от микрорайона "Елецкий" к большому Липецку. Мы живём как на острове, до которого можно добраться только на плавсредствах.
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567

сегодня, 11:17
cta, там еще нет 7 т и 26 а возможно еще что-то туда ходят очень часто автобусы
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Да

сегодня, 11:15
У нас в городе существуют только жители 2-х микрорайонов: Елецкого и Университетского. Уже надоело слышать, что им постоянно не хватает то одного, то другого. Как будто в других районах, более старых живут, не такие же люди. Лучшие дома, лучшие детские сады, лучшие дворы - только для них!Власть должна думать обо всех жителях любого района, а не делить их на белых и черных. Конечно проще обустроить один-два района и возить туда делегации, хвастаться. А весь город должен прозябать. В старых районах проблем больше, и их тоже надо решать.
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