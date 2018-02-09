Липчане одобрили продление маршрута автобуса до «Елецкого»

Предложение рассмотрят в мэрии Липецка.

Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» активно поддержали идею продлить маршрут автобуса №308 до микрорайона «Елецкий». За 29 дней обсуждения предложение собрало 524 положительных откликов.



Идею о продлении «маршрутки» до «Елецкого» на народное голосование вынесла Екатерина Фомина. Автор указала, что перемены помогут жителям «Елецкого» проще добираться до поликлиники №7, Центрального рынка, а такжеНЛМК. Активисты в своем большинстве поддержали Екатерину.



- Идея хорошая, я за. Хотя очень хотелось бы, чтобы так же решили вопрос с «Университетским». Оттуда тоже нет прямого сообщения через памятник Танкистам, допустим. Ту же «Ривьеру». И остальное с тех районов, - указывает Вадим Шуляков.



- Елецкий - самый лучший и дружный микрорайон в городе. Так что нас здесь очень много, и транспорт нам жизненно необходим. Попробуйте Вы предложить свою идею на портале, может, что и у Вас получится. А завидовать это, как минимум, не хорошо!!! Удачи! - отвечает оппонента Наталья Толстых.



- Поддерживаю, так как туда очень мало ходит маршрутов. Пусть уже город приближается по уровню обслуживания к цивилизованным городам, - считает Петра Петрова.



Идея набрала кворум. Теперь ее обязаны обсудить в мэрии Липецка.