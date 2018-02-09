Забронировать время росписи в ЗАГСе теперь можно за 2 месяца

В 2017-м время иногда занимали за год.

Забронировать точное время росписи в ЗАГСе теперь можно за 2 месяца. Как рассказала GOROD48 начальник городского управления ЗАГС Галина Белкина, в преддверии свадебного сезона женихов и невест предупреждают о нововведении. Выбрать время регистрации и подать заявление можно через портал Госуслуг.



Раньше молодожены планировали все заблаговременно. В октябре 2016 года была открыта предварительная электронная запись на весь 2017 год. Но порой получалось так, что самое популярное время быстро занимали - месяцев за 8 до планируемой даты свадьбы, а потом забронировавшие его влюбленные ссорились, а реальные женихи и невесты не могли выбрать нужный час и минуту. Получалось, что кому-то отказывали, а нужное время оказывалось свободным.



Раньше раннее бронирование не накладывало на пару никаких обязательств, теперь предварительная запись одновременно является и подачей заявления.