Общество

сегодня, 10:02

Сотрудники ГИБДД в выходные будут выявлять нетрезвых водителей

12 850
#правила дорожного движения
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Сотрудники ГИБДД в выходные будут выявлять нетрезвых водителей

Усиленные наряды дорожных полицейских на территории областного центра с 9 по 12 февраля проведут массовые проверки  водителей на предмет выявления нетрезвых за рулем.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, за 12 месяцев прошедшего года на территории Липецка было зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия  с участием водителей в нетрезвом состоянии, либо отказавшихся от медицинского освидетельствования, при этом увеличилось количество погибших с 10 до 11, а также количество пострадавших в таких ДТП.  Чаще ДТП  с участием пьяных водителей совершается в выходные дни.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.

В соответствии с законодательством, водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.


12 850
#правила дорожного движения
2

Комментарии (12)

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Пьяный судья

25 минут назад
Скоро на всех дорогах страны! Пьяные судьи весело передвигаются на авто на глазах бессильных работников ГИБДД! За самый справедливый суд в мире!
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В натуре

51 минуту назад
30 не отмажешься,за 50 будут начинать думать...
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Ну что сказать

52 минуты назад
Делайте корочки судей качественные и будет вам счастье пьяными гонять, их запретили проверять пьяных,слава * пую и его преспешникам.
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Слушай сюда

56 минут назад
Верховный суд разрешил бухать в машине стоячей без заведенного двигателя и ключей в замке зажигания,те кто в отказ пошёл могут оспорить и забрать права,а кто дунул в трубку там борода-только лишение.Заметили что много отказываются и правильно делают,хоть какие шансы,при условии грамотного адвоката не 1.5года,а4 месяца.
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Ольга

сегодня, 11:54
Это чЁ, на выходные не побухать и не покататься?)))) Беспредел))) Жаль места где будут посты ДПС не указали)))
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skrip

сегодня, 11:31
Скоро всех трезвенников приравняют к к любителям выпить за рулём.У нас в стране один га-н-дон стоит ему за что нибудь взяться(с целью улучшения жизни)сразу всё вокруг него в говно превращается.Сейчас подняли говно на вилы с техосмотром.Мол по вине не исправных авто 16% аварий по стране.Стоило только это озвучить другой депутатишка проснувшись на заседании задирает цифру до 23%.Кто больше?.
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липецк

сегодня, 11:27
а в простые дни не выевляют можно пить
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Раиса

сегодня, 11:09
Предупреждён-значит вооружён))) Думаю, такие акции должны проходить без предварительного оповещения..
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ДМИТРИЙ

сегодня, 10:27
Либо, если повезёт 20
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Интересно

сегодня, 10:25
Как же они будут выявлять,? Для этого нужно составить много протоколов, а не просто так остановить и ДЫШИТЕ.
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