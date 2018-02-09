сегодня, 09:26
ЦИК утвердил текст и форму бюллетеня на выборах президента
Центральная избирательная комиссия России 8 февраля утвердила текст бюллетеня для голосования на президентских выборах президента страны, которые пройдут 18 марта. Бюллетень будет содержать восемь фамилий кандидатов, расположенных в алфавитном порядке.
Комиссия в четверг, 8 февраля, продемонстрировала и сам документ.
Первым номером станет Сергей Бабурин, за ним по алфавитному порядку расположатся Павел Грудинин (2), Владимир Жириновский (3), Владимир Путин (4), Ксения Собчак (5), Максим Сурайкин (6), Борис Титов (7), а замкнет восьмерку Григорий Явлинский.
При этом в документе указаны год рождения, место жительства, место работы и должности кандидатов.
5 февраля ЦИК проверила подписи действующего президента РФ Владимира Путина, кандидата от «Яблока» Григория Явлинского, бизнес-омбудсмена Бориса Титова от Партии роста и Сергея Бабурина от партии «Российский общенародный союз». У них не соответствовали закону 0,39%, 1,07%, 4,35% и 3,18% подписей соответственно. Данные показатели позволяют комиссии зарегистрировать кандидатов.