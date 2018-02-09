В Липецке торговали норковыми шубами с нарушениями

Индивидуальный предприниматель оштрафован.

Как сообщает пресс-центра Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, при проведении проверочных мероприятий на территории Петровского рынка в павильоне одного из индивидуальных предпринимателей должностным выявлено нарушение требований законодательства в сфере защиты прав потребителей: на маркировочных ярлыках находившихся в продаже женских шубах из норки отсутствует информация об импортере, о месте нахождения организации (юридический адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя.



Всё это является нарушением требований закона «О защите прав потребителей» и Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ.



За совершение данного правонарушения предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 14.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения дела индивидуальному предпринимателю назначено административное наказание в виде штрафа.