Общество

38 минут назад

В Липецке торговали норковыми шубами с нарушениями

1 139
#торговля #права потребителей

Индивидуальный предприниматель оштрафован.

Как сообщает пресс-центра Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, при проведении проверочных мероприятий на территории Петровского рынка в павильоне одного из индивидуальных предпринимателей должностным выявлено нарушение требований законодательства в сфере защиты прав потребителей: на маркировочных ярлыках находившихся в продаже женских шубах из норки отсутствует информация об импортере, о месте нахождения организации (юридический адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя.

Всё это является нарушением требований закона «О защите прав потребителей» и Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ.

За совершение данного правонарушения предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 14.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения дела индивидуальному предпринимателю назначено административное наказание в виде штрафа.
1 139
#торговля #права потребителей

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

норка с пупыркой

11 минут назад
Липецкой области, при проведении проверочных мероприятий на территории Петровского рынка в- некоторы норки были блохасты,болели бешенством вообщем еще не от дублены с блохами и прочими косяками ! А суть басни такова. не хочешь шубку подогнать за бесценок новой шмаре или уже потертой шмаре контролирующиго органа ,готовся к * штрафу и само собой изъятию шуб которые будут изношены и уничтожаны по решению суда
ответить

Еще в рубрике

«Алые паруса» 45-й день рождения отметили концертом
#музыка #"Алые паруса" #студия
7
«Алые паруса» 45-й день рождения отметили концертом

вчера, 17:40

Общество
На родине экс-начальника липецкого авиацентра прошли памятные мероприятия
#Осканов
4
На родине экс-начальника липецкого авиацентра прошли памятные мероприятия

вчера, 17:12

Общество
Больше половины младшеклассников в Липецкой области пользуются интернетом
#интернет
2
Больше половины младшеклассников в Липецкой области пользуются интернетом

вчера, 16:52

Общество
В Липецкой области начали активно развивать бытовые услуги
#услуги #общепит #торговля
В Липецкой области начали активно развивать бытовые услуги

вчера, 16:49

Общество
В Липецкой области нашли опасные стеклоочистители
#стеклоочиститель #незамерзайка
7
В Липецкой области нашли опасные стеклоочистители

вчера, 16:27

Общество
Роман Нижегородов возглавил МУ «Управление капитального ремонта» Липецка
#назначения
36
Роман Нижегородов возглавил МУ «Управление капитального ремонта» Липецка

вчера, 16:25

Общество