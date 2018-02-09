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вчера, 20:13

Липецкая вечЁрка: трагедия на трассе, остановки с Wi-Fi и отпаривание тротуара

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: трагедия на трассе, остановки с Wi-Fi и отпаривание тротуара
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в четверг, 8 февраля.

Самое пристальное внимание сегодня приковано к новости про трагедию на трассе. Столкнулись «Хонда» под управлением 64-летнего водителя и «Ниссан» 53-летнего водителя. От полученных в ДТП травм скончались 41-летняя женщина и 50-летний мужчина - пассажиры «Ниссана». 

Не меньше липчан в четверг волновало сообщение про то, что удалось задержать подозреваемого в убийстве матери и дочери. Пожилую женщину и ее дочь забили насмерть в их доме бытовыми предметами: сковородой, молотками. Из жилья похитили незначительную сумму денег и дешевые вещи.

Бурное обсуждение сегодня вызвала новость, касающаяся транспортной инфраструктуры. Липчане подняли на смех предложение местного депутата оснастить остановочные павильоны беспроводным интернетом и пунктами зарядки гаджетов.

Активный отклик получила заметка про встречу мэра и дольщиков. «Поэтому в ход запущен план №2: изменить областной закон о долевом строительстве и позволить власти предоставлять квартиры обманутым горожанам в других домах».

Вместе с этим, немало «плюсиков» сегодня досталось усердию жителей Кузьминских Отвержек. Там к приезду губернатора отпаривали дорогу.

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#обзор #события #вечЁрка
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