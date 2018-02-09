На родине экс-начальника липецкого авиацентра прошли памятные мероприятия

Мероприятия, посвященные 26 -летию подвига первого героя Российской Федерации, генерала Сулумбека Осканова прошли в Малгобекском районе Республики Ингушетия.

Как сообщили в администрации Малгобекского района, памятные мероприятия прошли в сельских поселениях района, посвященные 26 - годовщине подвига первого героя Российской Федерации, генерала Сулумбека Сусаркуловича Осканова. О мужестве, достоинстве и высокой офицерской чести говорили все собравшиеся в этот памятный день. Ценой собственной жизни летчик - герой сохранил жизнь десяткам мирных жителей окрестных сел. Честь офицера и гражданина была для него превыше собственной жизни.

Также в читальных залах библиотек была оформлена книжная выставка «Полет в бессмертие» на выставках были представлены материалы, освещающие жизненный путь и бессмертный подвиг героя России С.Осканова.

7 февраля 1992 года при выполнении тренировочного полета в сложных метереологических условиях у самолета МиГ -29 , который пилотировал Суламбек Осканов произошел отказ авиагоризонта, в результате плохой видимости была потеряна пространственная ориентировка. Ценой собственной жизни генерал – майор С. Осканов сумел предотвратить падение самолета на поселок Хворостянку Липецкой области.

Накануне, на месте гибели генерала, в селе Козельки, прошел памятный митинг, в котором приняли участие летчики липецкого авиацентра, родственники Осканова, общественность Липецкой области и Республики Ингушетия.