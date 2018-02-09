Общество

вчера, 17:12

На родине экс-начальника липецкого авиацентра прошли памятные мероприятия

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#Осканов
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На родине экс-начальника липецкого авиацентра прошли памятные мероприятия

Мероприятия, посвященные 26 -летию подвига первого героя Российской Федерации, генерала Сулумбека Осканова прошли в Малгобекском районе Республики Ингушетия.

Как сообщили в администрации Малгобекского района, памятные мероприятия прошли в сельских поселениях района, посвященные 26 - годовщине  подвига первого героя Российской Федерации, генерала Сулумбека Сусаркуловича Осканова. О мужестве, достоинстве и высокой офицерской чести говорили все собравшиеся в этот памятный день. Ценой собственной жизни летчик - герой сохранил жизнь десяткам  мирных жителей окрестных сел. Честь офицера и гражданина была для него превыше собственной жизни.

Также в  читальных залах библиотек  была оформлена книжная выставка «Полет в  бессмертие» на выставках были представлены материалы, освещающие жизненный путь и бессмертный подвиг  героя России С.Осканова.

7 февраля 1992 года  при выполнении тренировочного полета в сложных метереологических условиях у  самолета МиГ  -29 , который пилотировал Суламбек Осканов  произошел отказ авиагоризонта, в результате плохой видимости была потеряна  пространственная ориентировка. Ценой собственной жизни генерал – майор С. Осканов сумел предотвратить падение самолета на поселок Хворостянку  Липецкой области.

Накануне, на месте гибели генерала, в селе Козельки, прошел памятный митинг, в котором приняли участие летчики липецкого авиацентра, родственники Осканова, общественность Липецкой области и Республики Ингушетия.

 



4 1131
#Осканов
2

Комментарии (4)

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член повстанец

вчера, 21:58
Симпатичная ингушка.
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ну так

вчера, 19:26
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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миротворец

вчера, 18:53
да хранит его Всевышний !
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Сергей

вчера, 17:34
Хороший был человек, многими уважаемый. Жаль , что под его руководством, удалось послужить недолго.
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