Ради роста экономики предложили реформировать судебную систему России

Темпы роста российской экономики сдерживаются из-за несовершенства судебной системы, реформа которой позволит ускорить рост ВВП на 1–2 процентных пункта. Об этом говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР).

Как пишет газета «Известия», по словам экспертов ЦСР, для увеличения роста экономики необходимо снизить нагрузку на судей, повысить зарплаты рядовым сотрудникам, увеличить минимальный размер требований для исков ФНС и ПФР и поднять госпошлину за их подачу.

«Сейчас Россия теряет 1–2 процентных пункта ВВП от несовершенства судебной системы. Если доверие к судебной системе повысится, то это приведет к дополнительному росту ВВП от притока иностранных инвестиций в нашу страну», — считает один из авторов доклада «Предложения по совершенствованию судебной системы» Кирилл Титаев.

Так, пошлину за подачу иска юрлицами предлагается увеличить с 4300 рублей до 10% от суммы, которую хотят взыскать с гражданина, а на повышение зарплат работникам суда выделить 25 млрд рублей.