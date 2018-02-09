Экономика

вчера, 16:55

В ресторанах и кафе липчане потратили за год почти 6,9 млрд. рублей

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#рестораны
В ресторанах и кафе липчане потратили за год почти 6,9 млрд. рублей

6894,5 млн. рублей оставили в кафе и ресторанах жители Липецкой области в прошлом году — на 3,4% или 323,5 млн. рублей больше, чем в 2016-м, сообщает Росстат.

В целом по России траты на общепит выросли на 2,5%. Падение оборота общественного питания было зафиксировано в 25 регионах. 

Самыми экономными оказались жители Томской области — снижение трат на общественное питание здесь составило 6,9%. В Еврейской автономной области падение оборота общественного питания составило 6,5%. Максимальный рост трат на кафе и рестораны отмечен в Адыгее (+33,5%).

10 904
#рестораны

Комментарии (10)

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злой

вчера, 22:49
ну и цены б*ь у вас, поубивал бы
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Аналитик

вчера, 22:45
Все просто, перед выборами надо показать типа роста, вот и не приняли во внимание, что цены в 2017 выросли несмотря на хвальбу о низкой инфляции, посетителей стало меньше но богатые стали еще богаче, вот вместо 10 обычных людей потративших за месяц в ресторане 100 000 рублей, 4 депутата или чиновника потратили за то-же месяц уже 180 000 . Жизнь на бумаге и в зомбоящике разительно отличается от жизни за окном.
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счёту от счёт

вчера, 22:44
360 руб умножаем на 12 месяцев равно 4320 руб и умножаем на 1 500 000 липчан 6 480 000 000 купи таблицу умножения
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какая брехня!

вчера, 22:39
рестораны пустуют. Только богатые отваливают деньги на свадьбу их детей в ресторанах. И чиновники в ресторанах на бюджетные деньги кушают (при проведении каких-нибудь мероприятий). 6 млн - реальная цифра. никакими млр здесь не пахнет. Людям жрать не на что.
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мэр

вчера, 20:32
Надеюсь, эту цифру Росстат получил исходя из анализа налоговых поступлений от кафе и ресторанов, а не по телефону, опрашивая Липчан? Но если первое, то как он отделял Липчан от неЛипчан, или в наших кафе и ресторанах деньги платят только жители Липецкой области? Короче, полный бред какой-то...
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ну так

вчера, 19:26
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Калдырь

вчера, 18:52
А когда администрация за бюджетные деньги столы накрывает это тоже учитывается.
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счёту

вчера, 18:08
Счетовод из тебя фиговый. Во-первых, не по 360 руб. а по 13800 руб. А во вторых, ты думаешь, что грудные младенцы и старику по ресторанам тоже ходят? Если их отбросить, то слишком жирно липчане живут. Сумма какая-то от балды. Если верить этой цифре, то липчане вообще не вылазят из ресторанов, только там и питаются
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счёт

вчера, 17:49
это 360 рублей в месяц на каждого липчанина, ничтожнейший показатель из за нищенских зарплат, уровень кении и афганистана
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Игнат

вчера, 17:23
Все -сцуко кризис! Жрут по ресторанам
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