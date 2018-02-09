В ресторанах и кафе липчане потратили за год почти 6,9 млрд. рублей

6894,5 млн. рублей оставили в кафе и ресторанах жители Липецкой области в прошлом году — на 3,4% или 323,5 млн. рублей больше, чем в 2016-м, сообщает Росстат.

В целом по России траты на общепит выросли на 2,5%. Падение оборота общественного питания было зафиксировано в 25 регионах.

Самыми экономными оказались жители Томской области — снижение трат на общественное питание здесь составило 6,9%. В Еврейской автономной области падение оборота общественного питания составило 6,5%. Максимальный рост трат на кафе и рестораны отмечен в Адыгее (+33,5%).