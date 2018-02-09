В Липецкой области начали активно развивать бытовые услуги

До этого в лидерах по числу открытых предприятий были розничная торговля и общепит.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в прошлом месяце было зарегистрировано 68 уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в том числе 6 уведомлений были поданы через МФЦ.



В январе 19 бизнесменов заявили об открытии предприятий розничной торговли, появилось 11 предприятий общественного питания. Открылось 31 предприятие, предоставляющее различные бытовые услуги, по одному предприятию, занимающемся туристической деятельностью и в сфере оптовой торговли, а также 5 компаний в сфере производства хлеба и кондитерских изделий.