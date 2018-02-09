Общество

вчера, 16:49

В Липецкой области начали активно развивать бытовые услуги

1005
#услуги #общепит #торговля

До этого в лидерах по числу открытых предприятий были розничная торговля и общепит.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в прошлом месяце было зарегистрировано 68 уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в том числе 6 уведомлений были поданы через МФЦ.

В январе 19 бизнесменов заявили об открытии предприятий розничной торговли, появилось 11 предприятий общественного питания. Открылось 31 предприятие, предоставляющее различные бытовые услуги, по одному предприятию, занимающемся туристической деятельностью и в сфере оптовой торговли, а также 5 компаний в сфере производства хлеба и кондитерских изделий.
1005
#услуги #общепит #торговля

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке торговали норковыми шубами с нарушениями
#торговля #права потребителей
1
В Липецке торговали норковыми шубами с нарушениями

37 минут назад

Общество
«Алые паруса» 45-й день рождения отметили концертом
#музыка #"Алые паруса" #студия
7
«Алые паруса» 45-й день рождения отметили концертом

вчера, 17:40

Общество
На родине экс-начальника липецкого авиацентра прошли памятные мероприятия
#Осканов
4
На родине экс-начальника липецкого авиацентра прошли памятные мероприятия

вчера, 17:12

Общество
Больше половины младшеклассников в Липецкой области пользуются интернетом
#интернет
2
Больше половины младшеклассников в Липецкой области пользуются интернетом

вчера, 16:52

Общество
В Липецкой области нашли опасные стеклоочистители
#стеклоочиститель #незамерзайка
7
В Липецкой области нашли опасные стеклоочистители

вчера, 16:27

Общество
Роман Нижегородов возглавил МУ «Управление капитального ремонта» Липецка
#назначения
36
Роман Нижегородов возглавил МУ «Управление капитального ремонта» Липецка

вчера, 16:25

Общество