Больше половины младшеклассников в Липецкой области пользуются интернетом

Навыки работы на компьютере есть у 92,1% детей Липецкой области в возрасте до 15 лет. А сеть интернет доступна дома для 90,4% семей с детьми. Среди младшеклассников 7-11 лет умеют пользоваться компьютером 87,6%.

Выходом в сеть интернет пользовались 69,8% несовершеннолетних, в том числе доля детей 7-11 лет составила 54,5%. 22,3% школьников отметили, что не выходят в интернет вовсе — среди младшеклассников сеть интернет оказалась недоступна для 33,1%.

Такие выборочные данные масштабного комплексного наблюдения условий жизни населения по Липецкой области привел Липецкстат. Статистическое комплексное обследование проводит Росстат раз в два года, последнее из которых прошло в регионах страны в конце 2016 года. При исследовании навыков практической работы с компьютером детьми во внимание принимались ответы домохозяйств, где дети посещали общеобразовательные организации или обучались на дому. Данный блок вопросов в комплексное наблюдение включили впервые.