Общество

вчера, 16:52

Больше половины младшеклассников в Липецкой области пользуются интернетом

2 709
#интернет
Больше половины младшеклассников в Липецкой области пользуются интернетом

Навыки работы на компьютере есть у 92,1% детей Липецкой области в возрасте до 15 лет. А сеть интернет доступна дома для 90,4% семей с детьми. Среди младшеклассников 7-11 лет умеют пользоваться компьютером 87,6%.

 

Выходом в сеть интернет пользовались 69,8% несовершеннолетних, в том числе доля детей 7-11 лет составила 54,5%. 22,3% школьников отметили, что не выходят в интернет вовсе — среди младшеклассников сеть интернет оказалась недоступна для 33,1%. 

Такие выборочные данные масштабного комплексного наблюдения условий жизни населения по Липецкой области привел Липецкстат. Статистическое комплексное обследование проводит Росстат раз в два года, последнее из которых прошло в регионах страны в конце 2016 года. При исследовании навыков практической работы с компьютером детьми во внимание принимались ответы домохозяйств, где дети посещали общеобразовательные организации или обучались на дому. Данный блок вопросов в комплексное наблюдение включили впервые.

 

2 709
#интернет

Комментарии (2)

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Ну само собой

55 минут назад
Что пользуются! Я не понимаю,что делают оставшиеся проценты??? Или это немощные дети-инвалиды?При чем, совсем в вегетативном состоянии.Потому что с синдромом Дауга, ДЦП и пр.вообшем то могут совсем неплохо освоить уровень пользователя.
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Вий

вчера, 20:36
Они не пользуются , они в нём сидят , и иногда выходят , когда заставят
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