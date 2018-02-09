Погода в Липецке

вчера, 16:47

Конец недели в Липецкой области теплее нормы на 5 градусов

2 929
#потепление
Конец недели в Липецкой области теплее нормы на 5 градусов

В ближайшие трое суток наш регион будет находиться в области повышенного атмосферного давления, местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-8 градусов мороза, что на 3-5 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 9-14 м/сек. Температура ночью -4 -9 градусов, днем от 0 до 5 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура ночью от 7 до 9 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов мороза. 

Самым теплым день 9 февраля в Липецке был в 1989 году: +2 градуса, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 2006 году — 34 градуса мороза.

2 929
#потепление

Комментарии (2)

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ну так

вчера, 19:30
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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123

вчера, 17:01
Март опять наверно придет с аномальным теплом до +10-ти градусов и перекрытием рекордов.
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