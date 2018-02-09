Конец недели в Липецкой области теплее нормы на 5 градусов

В ближайшие трое суток наш регион будет находиться в области повышенного атмосферного давления, местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-8 градусов мороза, что на 3-5 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 9-14 м/сек. Температура ночью -4 -9 градусов, днем от 0 до 5 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура ночью от 7 до 9 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов мороза.

Самым теплым день 9 февраля в Липецке был в 1989 году: +2 градуса, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 2006 году — 34 градуса мороза.