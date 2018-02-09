Общество

вчера, 16:25

Роман Нижегородов возглавил МУ «Управление капитального ремонта» Липецка

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#назначения
Роман Нижегородов возглавил МУ «Управление капитального ремонта» Липецка

Бывший дорожник стал главным по благоустройству дворов.

МУ «Управление капитального ремонта» Липецка возглавил депутат городского Совета Роман Нижегородов, с начала этого года ставший безработным после ухода с должности директора «МК «Ремонтно-строительное дорожное предприятие».

Уйти с должности главного муниципального дорожника 43-летний Роман Нижегородов, по слухам, решил после того, как все основные фонды предприятия, в т.ч. технику и асфальтобетонный завод, глава Липецка решил передать в ведение МБУ «Управление благоустройства г. Липецка», которое возглавил Алексей Востриков, ранее работавший заместителем председателя департамента городского хозяйства и благоустройства. Говорят, что работать под руководством бывшего чиновника депутат горсовета не захотел, а потому стал безработным. Тогда же отставник отпустил бороду. Возможно, в знак протеста, ведь работу свою он делал неплохо (в прошлом году, например, МК, занимавшемся лишь текущим ремонтом дорог, впервые выиграло и успешно исполнило в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» крупный заказ по комплексному ремонту дорог по улицам Студеновской и Ковалева). 

И вот сегодня - первый день работы Романа Нижегородова на новом месте (прежний начальник управления капремонта Мария Петракова, женщина давно пенсионного возраста, стала его заместителем).

- Моя задача - максимально быстро оформлять техзадания на капремонт дворовых территорий, отсечь от благоустройства нерадивых подрядчиков, которые являются постоянным раздражителем горожан, видящих, как в зиму те кладут асфальт или устанавливают детские и спортивные городки, - прокомментировал назначение Роман Нижегородов.

Кстати, Мария Петракова, предыдущий руководитель МУ «Управление капитального ремонта», регулярно была критикуема за работу как GOROD48, так и руководством города. Так, в ноябре прошлого года, когда ударили морозы, выяснилось, что один из подрядчиков мэрии не успел установить спортивные и игровые комплексы в микрорайонах на 50 млн рублей. Тогда спикер горсовета Игорь Тиньков во всеуслышание на оперативном совещании у главы Липецка заявил:

- Именно за это мы поставили департаменту ЖКХ за работу «двойку». Мы все плохо выглядим в глазах горожан. Мы ставим детское оборудование в снег, - заявил спикер горсовета Игорь Тиньков.

Бюджет организации на этот год - 84 млн рублей, 36 из которых - «депутатские миллионы». Однако Роман Нижегородов намерен, по его словам, добиваться увеличения финансирования по статье «Комфортная городская среда».

фото: lipetskcity.ru

36 3637
#назначения

Комментарии (36)

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Орлова

5 минут назад
Роман Нижегородов мой тебе совет ! воруй лучше меня или козлом отпущения станешь
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Мастер-Электрик

16 минут назад
Роман Нижегородов--- ЖДЕМ ВАС НА ГАГАРИНА 17 !!! РЕМОНТ ОСТАНОВЛЕН ! ГОВОРЯТ ДЕНЕГ НЕТ !!! И ЗАРПЛАТУ НАМ ЗА РЕМОНТ НЕ ЗАПЛАТИЛИ ПОДРЯДЧИКИ !
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Гражданину

31 минуту назад
"депутат Роман Нижегородов попросил оснастить хотя бы некоторые остановки зарядами для... электромобилей (каждое такое устройство стоит 3 млн рублей)! " Умный наверно мужик, согласна. Какие нужные и реальные мысли у него в голове. Прям даже страшно от его результатов. Гражданин, вы издеваетесь?
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правда

вчера, 23:31
Сергей фирс,он тебя выгнал с работы за профнепригодность!?что ты на него так взъелся?
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15

вчера, 22:22
Сергей фирс, ну и чем он занимался? Я тоже там был, напомните...
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15

вчера, 22:20
Хватит гадости говорить, я с ним учился и там и там, чем он занимался?
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Сергей фирс

вчера, 22:11
Подлее Ромы злее я в жизни человека не встречал,абсолютно глупый человек ( спросите его как он учился в школе и в строительном техникуме)не имеющий своего мнения ,приспособленец,ну видно такие и нужны в это время в нашей многострадальной России Храни её Бог но будем надеятся что такие лжепатриоты ответят за все.Р.S.а если кто ещё не уверен в аморальности этого чинуши спросите чем он занимался в 90-е года вместе с губастым
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Сразу

вчера, 22:00
видно едросс, они своих не бросают.
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чё тут понимать

вчера, 21:50
Не понимаю, куда дурака ? да на повышение !
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Оглянись сват на свой зад

вчера, 21:42
Мой комментарий, что ты все рожа да рожа. Не рожа, а лицо. А мерзавцем можно быть и с трезвой рожей. Тебе для размышления.
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