Роман Нижегородов возглавил МУ «Управление капитального ремонта» Липецка

Бывший дорожник стал главным по благоустройству дворов.

МУ «Управление капитального ремонта» Липецка возглавил депутат городского Совета Роман Нижегородов, с начала этого года ставший безработным после ухода с должности директора «МК «Ремонтно-строительное дорожное предприятие».



Уйти с должности главного муниципального дорожника 43-летний Роман Нижегородов, по слухам, решил после того, как все основные фонды предприятия, в т.ч. технику и асфальтобетонный завод, глава Липецка решил передать в ведение МБУ «Управление благоустройства г. Липецка», которое возглавил Алексей Востриков, ранее работавший заместителем председателя департамента городского хозяйства и благоустройства. Говорят, что работать под руководством бывшего чиновника депутат горсовета не захотел, а потому стал безработным. Тогда же отставник отпустил бороду. Возможно, в знак протеста, ведь работу свою он делал неплохо (в прошлом году, например, МК, занимавшемся лишь текущим ремонтом дорог, впервые выиграло и успешно исполнило в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» крупный заказ по комплексному ремонту дорог по улицам Студеновской и Ковалева).



И вот сегодня - первый день работы Романа Нижегородова на новом месте (прежний начальник управления капремонта Мария Петракова, женщина давно пенсионного возраста, стала его заместителем).



- Моя задача - максимально быстро оформлять техзадания на капремонт дворовых территорий, отсечь от благоустройства нерадивых подрядчиков, которые являются постоянным раздражителем горожан, видящих, как в зиму те кладут асфальт или устанавливают детские и спортивные городки, - прокомментировал назначение Роман Нижегородов.



Кстати, Мария Петракова, предыдущий руководитель МУ «Управление капитального ремонта», регулярно была критикуема за работу как GOROD48, так и руководством города. Так, в ноябре прошлого года, когда ударили морозы, выяснилось, что один из подрядчиков мэрии не успел установить спортивные и игровые комплексы в микрорайонах на 50 млн рублей. Тогда спикер горсовета Игорь Тиньков во всеуслышание на оперативном совещании у главы Липецка заявил:



- Именно за это мы поставили департаменту ЖКХ за работу «двойку». Мы все плохо выглядим в глазах горожан. Мы ставим детское оборудование в снег, - заявил спикер горсовета Игорь Тиньков.



Бюджет организации на этот год - 84 млн рублей, 36 из которых - «депутатские миллионы». Однако Роман Нижегородов намерен, по его словам, добиваться увеличения финансирования по статье «Комфортная городская среда».



фото: lipetskcity.ru

