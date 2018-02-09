Больше тонны мясных продуктов было забраковано в Липецкой области

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области в течение 2017 года проведено 288 плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства, транспортировки, хранения и реализации мясных продуктов. Все проверки сопровождались отбором и исследованием проб мяса и мясной продукции.



На соответствие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» исследована 1791 проба мяса и мясной продукции, в том числе на микробиологические показатели 1447 проб, из них не соответствовали нормативным требованиям – 27 (1,9%), по физико-химическим показателям, включая показатели идентификации (видовой состав, массовая доля влаги, органолептические показатели) исследовано 317 проб, из них не соответствовали – 4 пробы (1,3%).



Проб с превышением гигиенических нормативов по содержанию загрязнителей химической природы (соли тяжелых металлов, бензапирен, пестициды) не зарегистрировано.



Наличие ГМО, антибиотиков, радиоактивных веществ в пробах мяса и мясных продуктах не обнаружено.



В ходе проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по производству и обороту мяса и мясной продукции были выявлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей: нарушения условий хранения мяса и мясной продукции; отсутствие маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность; нарушения правил товарного соседства при хранении и реализации; нарушения режима санитарной обработки торгового инвентаря; не соблюдение правил личной гигиены.



Всего в 2017 году забраковано некачественной и опасной мясной продукции в количестве 271 партия общим весом 1103 кг.



В отношении виновных лиц вынесено 379 постановлений о назначении наказания в виде административных штрафов на общую сумму 1300 тыс. руб. Выявленные нарушения квалифицировались по следующим статьям КоАП РФ: 14.43 ч. 1, 14.43. ч. 2, 10,8, 6.4, 6.6, сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора Липецкой области.