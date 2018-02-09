Общество

вчера, 16:21

Больше тонны мясных продуктов было забраковано в Липецкой области

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#мясо #брак
Больше тонны мясных продуктов было забраковано в Липецкой области
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области в течение 2017 года проведено 288 плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства, транспортировки, хранения и реализации мясных продуктов. Все проверки сопровождались отбором и исследованием проб мяса и мясной продукции.

На соответствие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» исследована 1791 проба мяса и мясной продукции, в том числе на микробиологические показатели 1447 проб, из них не соответствовали нормативным требованиям – 27 (1,9%), по физико-химическим показателям, включая показатели идентификации (видовой состав, массовая доля влаги, органолептические показатели) исследовано 317 проб, из них не соответствовали – 4 пробы (1,3%).

Проб с превышением гигиенических нормативов по содержанию загрязнителей химической природы (соли тяжелых металлов, бензапирен, пестициды) не зарегистрировано.

Наличие ГМО, антибиотиков, радиоактивных веществ в пробах мяса и мясных продуктах не обнаружено.

В ходе проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по производству и обороту мяса и мясной продукции были выявлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей: нарушения условий хранения мяса и мясной продукции; отсутствие маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность;  нарушения правил товарного соседства при хранении и реализации; нарушения режима санитарной обработки торгового инвентаря; не соблюдение правил личной гигиены.

Всего в 2017 году забраковано некачественной и опасной мясной продукции в количестве 271 партия общим весом 1103 кг.

В отношении виновных лиц вынесено 379 постановлений о назначении наказания в виде административных штрафов на общую сумму 1300 тыс. руб. Выявленные нарушения квалифицировались по следующим статьям КоАП РФ: 14.43 ч. 1, 14.43. ч. 2, 10,8, 6.4, 6.6, сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора Липецкой области.
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#мясо #брак

Комментарии (5)

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гадам

вчера, 22:52
отдайте голодным суки
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???

вчера, 22:14
Колбаса на прилавке - это не мясной продукт ,а предположительно , очень сильно предположительно - мясосодержащий .
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Мор

вчера, 21:03
Забраковано ничто,по сравнению с тем,что на лавки магазинов просочилось.
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ну так

вчера, 19:34
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Нюша

вчера, 17:26
Как всегда новость ни о чем. Страна должна знать своих героев поименно!
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