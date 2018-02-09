В Липецкой области забраковали 29 партий плодоовощной продукции

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Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области в 2017 году проведено 242 плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере реализации овощей и фруктов. Все проверки сопровождались отбором и исследованием проб плодоовощной продукции.Исследовано 1205 проб плодоовощной продукции, вт.ч. на содержание пестицидов –125 проб, на соли тяжелых металлов – 185 проб, на паразитологические показатели – 805 проб. Все исследованные пробы соответствовали нормативным требованиям.При исследовании 1176 проб овощной продукции на содержание нитратов – 2 (0,2%) не соответствовали нормативам.В ходе всех проверок были выявлены нарушения: условий хранения плодоовощной продукции; оборот продукции без нанесения необходимой информации, предусмотренной законодательством РФ, на потребительской упаковке; отсутствие медицинских книжек на рабочих местах, нарушение сроков прохождения медицинского осмотра и гигиенического обучения.Всего в 2017 году забраковано некачественной и опасной плодоовощной продукции в количестве 29 партий общим весом 89 кг.В отношении виновных лиц вынесено 98 постановлений о назначении наказания в виде административных штрафов на общую сумму 280 тыс. рублей, сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора Липецкой области.