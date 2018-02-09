Общество

вчера, 16:19

В Липецкой области забраковали 29 партий плодоовощной продукции

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В Липецкой области забраковали 29 партий плодоовощной продукции
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области в 2017 году проведено 242 плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере реализации овощей и фруктов. Все проверки сопровождались отбором и исследованием проб плодоовощной продукции.

Исследовано 1205 проб плодоовощной продукции, вт.ч. на содержание пестицидов –125 проб, на соли тяжелых металлов – 185 проб, на паразитологические показатели – 805 проб. Все исследованные пробы соответствовали нормативным требованиям.

При исследовании 1176 проб овощной продукции на содержание нитратов – 2 (0,2%) не соответствовали нормативам.

В ходе всех проверок были выявлены нарушения: условий хранения плодоовощной продукции; оборот продукции без нанесения необходимой информации, предусмотренной законодательством РФ, на потребительской упаковке; отсутствие медицинских книжек на рабочих местах, нарушение сроков прохождения медицинского осмотра и гигиенического обучения.

Всего в 2017 году забраковано некачественной и опасной плодоовощной продукции в количестве 29 партий общим весом 89 кг.

В отношении виновных лиц вынесено 98 постановлений о назначении наказания в виде административных штрафов на общую сумму 280 тыс. рублей, сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора Липецкой области.

Фото: foodtest.ru
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Комментарии (3)

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юю

вчера, 22:53
дайте хоть такое пожрать.
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ну так

вчера, 19:27
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Нюша

вчера, 17:28
См. новость выше про мясо. Ни одного имени и ни одной награды героям!
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