Липецкие офицеры простились с пилотом сбитого Су-25 Романом Филиповым в Воронеже

Памятное мероприятие сегодня прошло и в Липецком авиацентре.

Как рассказал GOROD48 помощник командира Липецкого авиацентра по информационному обеспечению Владимир Кахленко, сегодня в Липецком авиацентре в память Героя России, командира авиационной эскадрильи штурмового авиационного полка майоре Романе Филипове, погибшем при исполнении воинского долга в Сирийской Арабской республике, состоялось памятное мероприятие с участием личного состава авиацентра.



Была объявлена минута молчания, кроме того, был зачитан указ президента России номер 55 от 6 февраля о присвоении майору Филипову звания Героя России посмертно.



Также демонстрировались видео- и текстовые материалы Министрества обороны России и газеты "Красная звезда", посвящённые героическому поступку пилота ВКС России Романа Филипова.



Сегодня же офицеры Липецкого авиацентра приняли участие в траурных мероприятиях в Воронеже, где состоялось прощание с майором Романом Филиповым.