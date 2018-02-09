Общество
вчера, 16:11
Липецкие офицеры простились с пилотом сбитого Су-25 Романом Филиповым в Воронеже
Памятное мероприятие сегодня прошло и в Липецком авиацентре.
Как рассказал GOROD48 помощник командира Липецкого авиацентра по информационному обеспечению Владимир Кахленко, сегодня в Липецком авиацентре в память Героя России, командира авиационной эскадрильи штурмового авиационного полка майоре Романе Филипове, погибшем при исполнении воинского долга в Сирийской Арабской республике, состоялось памятное мероприятие с участием личного состава авиацентра.
Была объявлена минута молчания, кроме того, был зачитан указ президента России номер 55 от 6 февраля о присвоении майору Филипову звания Героя России посмертно.
Также демонстрировались видео- и текстовые материалы Министрества обороны России и газеты "Красная звезда", посвящённые героическому поступку пилота ВКС России Романа Филипова.
Сегодня же офицеры Липецкого авиацентра приняли участие в траурных мероприятиях в Воронеже, где состоялось прощание с майором Романом Филиповым.
Была объявлена минута молчания, кроме того, был зачитан указ президента России номер 55 от 6 февраля о присвоении майору Филипову звания Героя России посмертно.
Также демонстрировались видео- и текстовые материалы Министрества обороны России и газеты "Красная звезда", посвящённые героическому поступку пилота ВКС России Романа Филипова.
Сегодня же офицеры Липецкого авиацентра приняли участие в траурных мероприятиях в Воронеже, где состоялось прощание с майором Романом Филиповым.
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злой обыватель
злой обыватель
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