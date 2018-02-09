Общество

вчера, 16:11

Липецкие офицеры простились с пилотом сбитого Су-25 Романом Филиповым в Воронеже

18 1885
#Липецкий авиацентр #Роман Филипов #Сирия
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Памятное мероприятие сегодня прошло и в Липецком авиацентре.

Как рассказал GOROD48 помощник командира Липецкого авиацентра по информационному обеспечению Владимир Кахленко, сегодня в Липецком авиацентре в память Героя России, командира авиационной эскадрильи штурмового авиационного полка майоре Романе Филипове, погибшем при исполнении воинского долга в Сирийской Арабской республике, состоялось памятное мероприятие с участием личного состава авиацентра.

Была объявлена минута молчания, кроме того, был зачитан указ президента России номер 55 от 6 февраля о присвоении майору Филипову звания Героя России посмертно.

Также демонстрировались видео- и текстовые материалы Министрества обороны России и газеты "Красная звезда", посвящённые героическому поступку пилота ВКС России Романа Филипова.

Сегодня же офицеры Липецкого авиацентра приняли участие в траурных мероприятиях в Воронеже, где состоялось прощание с майором Романом Филиповым.
18 1885
#Липецкий авиацентр #Роман Филипов #Сирия
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Комментарии (18)

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27 минут назад
Высокопоставленный офицер зачитывавший некролог сказал, что погибший сам себя принёс в жертву в борьбе с врагом, как бы говоря о том, что в его смерти никто не виноват, кроме него самого, мол никто его туда не посылал, он сам виноват что принёс себя в жертву, - таким образом военное руководство и прочие московские чиновники перевалили всю вину на лётчика, сделав его сакральной жертвой, - жизнь которых ценится пока они полезны для нужд государства, в решении разного рода политических и геополитических вопросов.
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Мой комментарий

вчера, 21:39
Хорошо что среди всей мерзости творящейся у нас, есть такие люди, значит не всё ещё потерено и Россия будет жить! Царствия Небесного Настоящему Человеку!
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3,14

вчера, 21:28
Маруся, ты нагнись, а я вопруся. Может тогда поумнеешь, дура безмозглая
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Город

вчера, 19:52
Маруся, дура ты безмозглая
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ну так

вчера, 19:33
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Путину

вчера, 19:29
* , ты на ролс ройсах старинных выезжвешь, * ?
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злой обыватель

вчера, 19:27
Су-25 впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года. Самолёты этого типа эксплуатируются с 1981 года,
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злой обыватель

вчера, 19:25
Су-25. Какой год. Владимирович, соси * потихньку.
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Ту-95

вчера, 17:40
Как тело так смогли получить быстро, ведь летчик пряму у зверей в логове приземлился? Странно...
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090

вчера, 17:32
Маруся, ... ну ты и тварь МАПУСЯ!
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