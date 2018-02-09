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На Тайване 10 человек погибли в результате землетрясения

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#Землетрясение #Тайвань #жертвы
На Тайване 10 человек погибли в результате землетрясения

До 10 человек увеличилось число погибших в результате землетрясения на Тайване.

До 10 человек увеличилось число погибших в результате землетрясения на Тайване, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Также в результате стихийного бедствия пострадали 272 человека. Еще семеро числятся пропавшими без вести, - передает "Интерфакс".

Спасатели продолжают обыскивать развалины и опасно накренившиеся здания, первые этажи которых были разрушены в результате удара землетрясения. Жителей разрушенных строений размещают во временных лагерях.

Во вторник 6 февраля у побережья тайванского уезда Хуалянь произошло масштабное землетрясение магнитудой 6,5. Очаг землетрясения находился на глубине 11 километров. За землетрясением, по данным СМИ, последовало более 150 афтершоков.

7 февраля у побережья уезда Хуалянь (Тайвань) произошло второе землетрясение. Геологические службы фиксировали толчки магнитудой 5,7-6,1.
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#Землетрясение #Тайвань #жертвы

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