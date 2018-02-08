Общество

12 минут назад

На «Добрососедских играх» метали валенки и ели на скорость горячие пирожки

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#добрососедские игры
На «Добрососедских играх» метали валенки и ели на скорость горячие пирожки

Игры прошли в Елецком районе

Как сообщили в администрации Елецкого района, в поселке Солидарность состоялись уже традиционные "Добрососедские игры". На спортивном празднике собрались и взрослые и дети, чтобы поучаствовать в конкурсах, повеселиться и просто порадоваться долгожданному снегу.

Для участников была подготовлена конкурсная программа, в которую вошли: метание валенка, гольф валенком, скоростное поедание горячих пирожков.

Фото: www.elradm.ru


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#добрососедские игры

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