12 минут назад
На «Добрососедских играх» метали валенки и ели на скорость горячие пирожки
Игры прошли в Елецком районе
Как сообщили в администрации Елецкого района, в поселке Солидарность состоялись уже традиционные "Добрососедские игры". На спортивном празднике собрались и взрослые и дети, чтобы поучаствовать в конкурсах, повеселиться и просто порадоваться долгожданному снегу.
Для участников была подготовлена конкурсная программа, в которую вошли: метание валенка, гольф валенком, скоростное поедание горячих пирожков.
Фото: www.elradm.ru