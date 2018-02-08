Культура

11 минут назад

В Липецке отпразднуют Международный День экскурсовода

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#волонтёр #музей

Волонтёры создадут в музее панно "Цветы добра".

Международный День экскурсовода в Липецком областном художественном музее отпразднуют акцией для волонтеров.

Как сообщает музей, 21 февраля в рамках Года добровольца и волонтера в России и Международного Дня экскурсовода Липецкий областной художественный музей проводит акцию «Здравствуй, музей!» для волонтеров молодежной общественной организации Совет лидеров Липецкой области — социальных партнеров музея.

Цель акции - развитие и поддержка музейного волонтерства. Волонтеров ждёт обзорная экскурсия по музею, посещение выставки «Золотая коллекция Союза художников России: Жостово, Федоскино», а также участие волонтеров в творческом интерактивном мероприятии «Вариации на тему…», на котором участники акции, познакомившись с творчеством жостовских мастеров, попробуют раскрыть свои творческие начала. В итоге мероприятия планируется создание общего панно «Цветы Добра».
17
#волонтёр #музей

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