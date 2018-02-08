Общество

10 минут назад

Липецкие чиновники заказали улыбки

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#тендер #конференция #бизнес
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Липецкие чиновники заказали улыбки

А вот питаться гости конференции будут за свой счет.

Управление по развитию малого и среднего бизнеса администрации Липецкой области объявило тендер на предоставление услуги по организации и проведению региональной конференции "Малый бизнес – 2018". Работу специалистов чиновники оценили в 500 000 рублей.

Региональную конференцию планируют провести 15 марта. Подрядчик должен подыскать место для торжества. Чиновники согласны на варианты, исключающие районы НЛМК, Сокола и Тракторного. Гостями события станут порядка 450 человек. Конференция пройдет в антураже тематик «Бизнес будущего», «Цифровая экономика, «Инновации», «Роботизация» и «Интернетизация». Кроме того, на мероприятии будет работать фотозона и профессиональный фотограф. Его задача создать снимки следующего посыла: улыбающиеся и заинтересованные лица, аплодисменты, деловые переговоры перед началом и во время мероприятия, эксперты, работа площадок.

Чиновники довольно подробно описали то помещение, где стоит провести праздник: колонны с динамической подсветкой, большая парковочная площадка, наличие в зале пола из светлой плитки и ламината, не менее 10 мягких разноцветных пуфов на металлическом каркасе, кинозал, зона для питания с бургерами и суши, блинами и пиццей. Здесь легко угадывается обстановка одного из торговых центров Липецка. Заметим, что питаться в бургерных и пиццериях участники конференции будут за свой счет.

Электронный аукцион за право устроить конференцию запланирован на 16 февраля. Услуги специалистов оплатят из бюджета Липецкой области. Цели конференции: методическое и информационное обеспечение сферы малого и среднего предпринимательства, формирование положительного имиджа сферы, популяризация предпринимательства.

Фото: http://static.clark.com
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#тендер #конференция #бизнес
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