Спорт

18 минут назад

Супервозвращение на лед Дмитрия Куликова (ФОТО, ВИДЕО)

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#Хоккей #НХЛ #Дмитрий Куликов
Супервозвращение на лед Дмитрия Куликова (ФОТО, ВИДЕО)

В первой игре после травмы наш земляк стал лучшим по показателю полезности, а во втором матче забросил победную шайбу.

Липецкий защитник клуба НХЛ «Виннипег Джетс» 27-летний Дмитрий Куликов забросил победную шайбу своей команды в домашнем матче с «Аризоной Койотс», завершившемся со счетом 4:3.

Куликов отличился во втором периоде – на 23-м минуте он броском с ходу завершил контратаку «Виннипега», после чего счет стал 4:2. В заключительном игровом отрезке «койоты» сумели сократить отставание на одну шайбу, но именно гол Куликова в итоге стал победным.

Эта шайба стала 3-й для Дмитрия в текущем сезоне (всего на его счету 11 – 3+8 очков) и 34-й в его заокеанской карьере.

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Куликов проводит один из лучших сезонов в сильнейшей лиге мира, а его «Виннипег» идет на 2-м месте в Западной конференции.

Дмитрий вынужден был пропустить почти две недели из-за сотрясения мозга, полученного в результате варварского приема чешского форварда «Сан-Хосе» Томаша Гертла, который во встрече команд 24 января в Сан-Хосе атаковал липчанина сзади – Куликов ударился лицом о борт и не смог продолжить встречу. Поступок Гертла спровоцировал массовую потасовку на площадке, а «Виннипег» выиграл тот матч – 5:4 в овертайме.

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В итоге Куликов пропустил несколько игр, в том числе и матч лидеров Западной конференции – «Виннипега» и идущего на первом месте «Вегаса Голдейн Стейт», в котором игроки из столицы игорного бизнеса вырвали победу в дополнительное время – 3:2.

Куликов вернулся на лед в победном домашнем матче с «Колорадо Эвеланш» - 3:0, в котором стал лучшим по системе «+/-». Игра с «Аризоной» стала второй после возвращения липчанина, и он сразу забросил победную шайбу. Получается, что Дмитрия бьют, а он играет все лучше…

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#Хоккей #НХЛ #Дмитрий Куликов

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