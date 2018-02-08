Очередной конфликт липецких «управляшек» рассмотрели антимонопольщики

Камнем преткновения стал многоквартирный дом по улице Яна Берзина.

В Липецкое УФАС России поступило обращение от общества с ограниченной ответственностью «ГУК «Стахановская» о том, что в действиях ООО «ГУК «Октябрьская» содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации, выразившиеся в отказе передачи технической и иной документации на многоквартирный дом № 2 по ул. Я. Берзина Липецка.



Ещё 29 января 2017 года собственниками дома было проведено внеочередное общее собрание собственников помещений в форме очно-заочного голосования. Согласно Протоколу № 1 внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Яна Берзина, дом № 2, проведенного в форме очно-заочного голосования, в качестве управляющей организации выбрано ООО «ГУК «Стахановская». В связи с этим было принято решение расторгнуть договор управления домом с ООО «ГУК «Октябрьская».



31 января ООО «ГУК «Стахановская» в адрес ООО «ГУК «Октябрьская» направлена копия протокола собрания собственников и уведомление о необходимости передать в соответствии со ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации в ООО «ГУК «Стахановская» всю имеющуюся документацию по управлению МКД № 2 по ул. Я. Берзина Липецка. Однако передача указанной документации не состоялась.



В результате рассмотрения дела о нарушении статьи 14.8 закона "О защите конкуренции" комиссия Липецкого УФАС России предписала УК "Октябрьская" прекратить нарушение в 30-дневный срок путём передачив всей необходимой технической и иной документации, связанной с управлением домом. Также материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.