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38 минут назад

Липчане приняле участие в телемосте с известными авторами детективов

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#библиотека #Литвиновы
Липчане приняле участие в телемосте с известными авторами детективов

Почитатели творчества Анны и Сергея Литвиновых смогли с ними пообщаться

В  Центральной городской библиотеке имени  С.А. Есенина состоялся телемост со звездным дуэтом ярчайших представителей современного детективного жанра – Анной и Сергеем Литвиновыми, сообщили в Централизованной библиотечной системе Липецка.

Анна и Сергей Литвиновы – самые известные в литературном мире брат и сестра. Этот творческий дуэт хорошо знаком всем любителям остросюжетной литературы. Легкое, динамичное изложение, захватывающий сюжет, симпатичные персонажи  – все это подарило Анне и Сергею Литвиновым титул «звездного тандема российского детектива». За десять лет творчества они написали более 40 романов и 6 сборников рассказов. Совокупный тираж их книг превысил 8 миллионов экземпляров.

Почитателей их творчества интересовало многое: от истоков  соавторства до профессиональных  планов на будущее,  личное отношение к электронным книгам и многое другое. А еще  Анну и Сергея просили назвать любимых авторов, а также книги, которые, по их мнению, необходимо прочесть каждому. 

Фото: www.liplib.ru

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#библиотека #Литвиновы

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