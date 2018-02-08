Липчане приняле участие в телемосте с известными авторами детективов

Почитатели творчества Анны и Сергея Литвиновых смогли с ними пообщаться

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В Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина состоялся телемост со звездным дуэтом ярчайших представителей современного детективного жанра – Анной и Сергеем Литвиновыми, сообщили в Централизованной библиотечной системе Липецка.Анна и Сергей Литвиновы – самые известные в литературном мире брат и сестра. Этот творческий дуэт хорошо знаком всем любителям остросюжетной литературы. Легкое, динамичное изложение, захватывающий сюжет, симпатичные персонажи – все это подарило Анне и Сергею Литвиновым титул «звездного тандема российского детектива». За десять лет творчества они написали более 40 романов и 6 сборников рассказов. Совокупный тираж их книг превысил 8 миллионов экземпляров.Почитателей их творчества интересовало многое: от истоков соавторства до профессиональных планов на будущее, личное отношение к электронным книгам и многое другое. А еще Анну и Сергея просили назвать любимых авторов, а также книги, которые, по их мнению, необходимо прочесть каждому.