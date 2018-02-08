47 минут назад
В Кремле заявили об отсутствии связи с политикой антикоррупционных действий в Дагестане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что масштабные проверки в ведомствах Дагестана «не связаны с политикой» и продиктованы соображениями «законности и неотвратимости наказания».
Он в очередной раз отметил, что антикоррупционная кампания не ограничивается только одним субъектом страны, она проводится последовательно и целенаправленно на всей российской территории.
«Выполнение каких-то следственных действий никоим образом не связано политикой, и в данном случае, конечно же, все руководствуются исключительно соображениями законности и неотвратимости наказания за совершённые преступления, будь то сфера экономики или иная сфера. Поэтому здесь нужно оставить всё следственным, а в конечном итоге судебным органам, которые единственные правомочны принять решение о противозаконности тех или иных деяний», — пояснил Песков.
Ранее в Кремле заявили, что президенту России Владимиру Путину известно о действиях правоохранительных органов, связанных с задержаниями высокопоставленных чиновников правительства Дагестана.
6 февраля Басманный суд Москвы арестовал всех четверых задержанных бывших чиновников правительства Дагестана, которые обвиняются в мошенничестве, - передает RT.
Боцман