В России

47 минут назад

В Кремле заявили об отсутствии связи с политикой антикоррупционных действий в Дагестане

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#Дагестан #коррупция #политика #Кремль #Россия
В Кремле заявили об отсутствии связи с политикой антикоррупционных действий в Дагестане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что масштабные проверки в ведомствах Дагестана «не связаны с политикой» и продиктованы соображениями «законности и неотвратимости наказания».

Следственные действия, которые проводятся в Дагестане, не связаны с политикой и осуществляются в соответствии с законом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он в очередной раз отметил, что антикоррупционная кампания не ограничивается только одним субъектом страны, она проводится последовательно и целенаправленно на всей российской территории.

«Выполнение каких-то следственных действий никоим образом не связано политикой, и в данном случае, конечно же, все руководствуются исключительно соображениями законности и неотвратимости наказания за совершённые преступления, будь то сфера экономики или иная сфера. Поэтому здесь нужно оставить всё следственным, а в конечном итоге судебным органам, которые единственные правомочны принять решение о противозаконности тех или иных деяний», — пояснил Песков.

Ранее в Кремле заявили, что президенту России Владимиру Путину известно о действиях правоохранительных органов, связанных с задержаниями высокопоставленных чиновников правительства Дагестана.

6 февраля Басманный суд Москвы арестовал всех четверых задержанных бывших чиновников правительства Дагестана, которые обвиняются в мошенничестве, - передает RT.
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#Дагестан #коррупция #политика #Кремль #Россия

Комментарии (1)

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Боцман

38 минут назад
Там и при Союзе советской власти не было. А что сейчас творится- трудно представить.
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