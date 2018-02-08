Родственников из Сселок признали виновными в убийстве предпринимателя

Сегодня судья Липецкого областного суда Олег Мирошник вынес приговор в отношении двух жителей Сселок – Алексея и Сергея Маковых.

Дядя и племянник обвинялись по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство группой лиц по предварительному сговору»).



Родственники работали на территории бывшей автоколонны №1143. 3 октября 2016 года около пяти часов вечера между ними и бизнесменом Михаилом Толмачевым произошел конфликт. Последний высказал подозрения, что дядя и племянник украли строительный инвентарь. Подозрение Маковых оскорбило, и они решили убить Толмачева. Вину на следствии и в суде они не признавали, хотя после задержания Алексей Маков дал явку с повинной.

На суде были опрошены свидетели происшествия: водитель грузовика, который 3 октября видел двух мужчин, бежавших с ножом и чем-то похожим на монтировку за третьим. При этом водитель заявлял, что видел, как один из преследователей ударил несколько раз ножом потерпевшего. Был и засекреченный свидетель, который в деталях рассказал, кто какую роль играл в преступлении. Так, Алексей Маков бил предпринимателя большим ножом в живот, а его родственник монтировкой по голове. При этом клинок так и не был найден.

Суд счел доводы защиты о том, что засекреченный свидетель клевещет на обвиняемых, и может испытывать к ним личные неприязненные отношения, или быть заинтересованным в исходе процесса, несостоятельными. Также подвергся критике довод адвокатов о том, что у Маковых не было умысла на убийство, если бы они хотели его смерти, то добили на месте, а не ждали летального исхода. А Толмачев умер в больниц.

Также в ходе следствия высказывалась иная версия зародившегося конфликта. Обвняемые работали на демонтаже кирпичного здания. Изначально они были приглашены на стройку партнером погибшего на условии того, что они по окончанию работы заберут плиты. Однако обещанного не получили, так как объем работ заказчику показался недостаточным. Из-за этого, якобы, и возник конфликт приведший к трагедии.



В итоге суд приговорил Алексея Макова к 13 годам колонии строгого режима, а Сергея – к 12-ти. При этом, каждому придется отдать по 500 тысяч рублей двум дочерям и супруге убитого, как компенсацию морального вреда и возместить затраты на похороны в размере 172 311 рубля 84 копеек.