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51 минуту назад

Путин и Эрдоган обсудили планы нового саммита с Ираном по Сирии

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#Путин #Эрдоган #Иран #Сирия
Путин и Эрдоган обсудили планы нового саммита с Ираном по Сирии

Речь шла о встрече трех президентов. Точная дата такого саммита пока не определена.

Президенты России и Турции обсудили по телефону возможность проведения саммита в трехстороннем формате с участием иранского лидера. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, "речь шла о встрече трех президентов".

"Точная дата такого саммита пока не определена", - сказал Песков.
  
Турецкий телеканал NTV со ссылкой на источник в администрации президента Турции сообщил, что Путин и Эрдоган договорились о проведении второго саммита Россия-Турция-Иран в Стамбуле. Ранее президент Ирана Хасан Рухани сообщил о возможности такой встречи в самое ближайшее время.

Впервые трехсторонний саммит по Сирии прошел в Сочи 22 ноября 2017 года, - пишет "Российская газета".
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#Путин #Эрдоган #Иран #Сирия

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