Общество

52 минуты назад

Липчане собираются на поиски пропавшего в Чернаве мальчика

995
#пропавшие без вести
Липчане собираются на поиски пропавшего в Чернаве мальчика

На помощь специалистам придут волонтеры.

Руководство волонтерской организации "Поиск пропавших детей. Липецк" зовет земляков на помощь в поисках пропавшего 6 февраля в Измалковском районе 9-летнего мальчика. Сбор волонтеров состоится в 14 часов 8 февраля у ТРЦ "Ривьера". Всех откликнувшихся просят захватить с собой чай в термосах, тепло одеться, взять провиант. Координаторы сбора Роман (8-920-505-12-13) и Вячеслав (8-905-681-05-18). Напомним, 9-летний Давид Востриков 6 февраля около 16 часов 50 минут ушел из школы села Чернава Измалковского района Липецкой области. До настоящего времени его местонахождение. Приметы: Рост 140-145 сантиметров, плотного телосложения, глаза светло-голубые, волосы светло-русые, короткие. Рюкзак ребенка обнаружили около полыньи на реке. Водолазы обследовали уже более 400 метров дна, но поиски пока не принесли никакого результата. Сегодня утром была прорублена еще одна прорубь и подготовлен для погружения телеуправляемый подводный аппарат "Гном".
995
#пропавшие без вести

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