Антимонопольщики распутали историю с елецкими кружевами

На рынке присутствовали компании-тезки.

Комиссия УФАС Липецкой области рассмотрела дело о нарушении антимонопольного законодательства. С жалобой в ведомство обратилась фабрика Народных Художественных Промыслов «Елецкие кружева». Организация указала на то, что на рынке работает компания с аналогичным названием.



Как указано в документах УФАС, фабрика «Елецкие кружева» пожаловалась на ООО «Народные Художественные Промыслы «Елецкие кружева». На фабрике посчитали, что компания-тезка нарушает № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Ситуацию рассмотрели специалисты-антимонопольщики. Они установили, что обе фирмы работают на одном и том же рынке сбыта и изготовляют схожую продукцию, являются прямыми конкурентами. При подробном изучении ситуации выяснили, что фабрика — правопреемник и детище ЗАО фирма «Елецкие кружева», а вот компания-двойник создана бывшей работницей закрытого акционерного общества. В УФАС установили, что ООО «НХП «Елецкие кружева» способно причинить убытки фабрике НХП «Елецкие кружева», путем перераспределения спроса на товарном рынке, так как существует возможность оттока потребителей. Действия ООО «НХП «Елецкие кружева» противоречат обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, причиняют убытки и наносят вред деловой репутации субъекту-конкуренту, фабрике НХП «Елецкие кружева».



УФАС своим решением признало нарушение в работе ООО «НХП «Елецкие кружева», наличие недобросовестной конкуренции. Организации выдано предписании об устранении нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации. Компании придется сменить название и ассортимент товаров. Впрочем, руководство ООО «НХП «Елецкие кружева» на момент разбирательства приняло решение о ликвидации фирмы.