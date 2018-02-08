В России

57 минут назад

Песков не прокомментировал поездку Собчак в США

111
#Песков #США #Собчак
Песков не прокомментировал поездку Собчак в США

Песков вспомнил предупреждение от ЦИК.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать поездку в США кандидата на пост главы российского государства Ксении Собчак, - передает ТАСС.

"Что касается поездки кандидата - вы, наверное, имеете в виду Собчак - я не буду это комментировать. Я уже имею одно предупреждение от Эллы Памфиловой [главы Центризбиркома], не хочу иметь второе", - объяснил представитель Кремля.

2 февраля Памфилова указала Пескову на недопустимость агитационных высказываний. По ее словам, СМИ процитировали слова пресс-секретаря президента о Путине, в которых имелись "очевидные признака агитации".

Ксения Собчак рассказала о том, какими будут ее первые шаги у власти, в случае победы на предстоящих выборах главы государства, выступая во вторник в Национальном клубе печати в Вашингтоне. Она также предложила изменить баланс власти в России, значительно сократив полномочия президента и увеличив ответственность законодательной власти, превратив таким образом Россию в парламентскую республику. Соответствующее заявление она сделала, выступая во вторник в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

111
#Песков #США #Собчак

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Кремле заявили об отсутствии связи с политикой антикоррупционных действий в Дагестане
#Дагестан #коррупция #политика
1
В Кремле заявили об отсутствии связи с политикой антикоррупционных действий в Дагестане

46 минут назад

В России
Путин и Эрдоган обсудили планы нового саммита с Ираном по Сирии
#Путин #Эрдоган #Иран
Путин и Эрдоган обсудили планы нового саммита с Ираном по Сирии

50 минут назад

В России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу простился с лётчиком сбитого Су-25‍
#Шойгу #летчик #Роман Филиппов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу простился с лётчиком сбитого Су-25‍

сегодня, 12:01

В России
Росгвардия предлагает ужесточить требования отбора охраны в школы
#школы
Росгвардия предлагает ужесточить требования отбора охраны в школы

вчера, 16:16

В России
Потребление алкоголя в России сократилось на 40% за десять лет
#алкоголь
Потребление алкоголя в России сократилось на 40% за десять лет

вчера, 16:12

В России
Полпред губернатора Ставропольского края найден мертвым
#Ставрополь #губернатор
Полпред губернатора Ставропольского края найден мертвым

вчера, 12:24

В России