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57 минут назад
Песков не прокомментировал поездку Собчак в США
Песков вспомнил предупреждение от ЦИК.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать поездку в США кандидата на пост главы российского государства Ксении Собчак, - передает ТАСС.
"Что касается поездки кандидата - вы, наверное, имеете в виду Собчак - я не буду это комментировать. Я уже имею одно предупреждение от Эллы Памфиловой [главы Центризбиркома], не хочу иметь второе", - объяснил представитель Кремля.
2 февраля Памфилова указала Пескову на недопустимость агитационных высказываний. По ее словам, СМИ процитировали слова пресс-секретаря президента о Путине, в которых имелись "очевидные признака агитации".
Ксения Собчак рассказала о том, какими будут ее первые шаги у власти, в случае победы на предстоящих выборах главы государства, выступая во вторник в Национальном клубе печати в Вашингтоне. Она также предложила изменить баланс власти в России, значительно сократив полномочия президента и увеличив ответственность законодательной власти, превратив таким образом Россию в парламентскую республику. Соответствующее заявление она сделала, выступая во вторник в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
"Что касается поездки кандидата - вы, наверное, имеете в виду Собчак - я не буду это комментировать. Я уже имею одно предупреждение от Эллы Памфиловой [главы Центризбиркома], не хочу иметь второе", - объяснил представитель Кремля.
2 февраля Памфилова указала Пескову на недопустимость агитационных высказываний. По ее словам, СМИ процитировали слова пресс-секретаря президента о Путине, в которых имелись "очевидные признака агитации".
Ксения Собчак рассказала о том, какими будут ее первые шаги у власти, в случае победы на предстоящих выборах главы государства, выступая во вторник в Национальном клубе печати в Вашингтоне. Она также предложила изменить баланс власти в России, значительно сократив полномочия президента и увеличив ответственность законодательной власти, превратив таким образом Россию в парламентскую республику. Соответствующее заявление она сделала, выступая во вторник в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.