Общество

57 минут назад

В Липецке пройдут семейные концерты

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#концерт #библиотека

Новый проект посвящён 100-летию Липецкой областной универсальной научной библиотеки.

В областной научной библиотеке в рамках нового проекта «Семейные концерты» 13 февраля состоится концерт Алексея и Надежды Бондаренко "В печке трещат дрова...". Проект посвящен 100-летию со дня образования библиотеки.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, дуэт выступит с новой авторской программой. Участники встречи услышат песни Алексея Бондаренко на стихи Аллы Линевой, Анатолия Жигулина, Олега Чупрова, Александра Лошкарева и других авторов. Выступления семейной пары проникнуты глубоким лиризмом, любовью к родине и духовным истокам. Концерт будет сопровождаться видеорядом.

Липецкая областная универсальная научная библиотека - центральная библиотека региона, крупнейшее книгохранилище и культурный центр. Основой создания библиотеки послужила часть коллекции библиотеки Липецкого Петровского общества по распространению научных и практических знаний, создателем которого были известные в Липецке общественные деятели - врач Липецкого курорта М.П. Трунов и художник В.И. Жуков. В 1917 г. Петровское общество прекратило свою деятельность, а собранный им библиотечный фонд перешел Центральной городской библиотеке, образованной решением уездного Совета рабочих и крестьянских депутатов в ноябре 1918 г.

Статус областной библиотека получила 15 апреля 1955 г. Ее фонд в то время насчитывал всего 36 тыс. экземпляров. Сегодня фонд библиотеки составляет более двух миллионов экземпляров. Ежегодно пользователями библиотеки становятся свыше 40 тысяч липчан.

Мероприятия, посвященные юбилею старейшего учреждения культуры, начались уже в январе, и открыли череду акций, выставок, встреч и конкурсов. Главное торжество запланировано на октябрь. В этом же месяце состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Родоведение как объединяющее начало в деятельности библиотек Центрально-Черноземного региона России».

В феврале липчане смогут совершить виртуальное литературное велопутешествие по странам и городам «Вокруг света за 100 книг», а в апреле жителей региона приглашают на «Библионочь». В течение года состоятся фотоконкурс «Портрет в библиотечном интерьере», творческий конкурс «Хвалебное слово о книге» и целый ряд других интересных акций. Кроме того, будут организованы тематические книжные выставки и подготовлены юбилейные печатные издания.

Фото kultura48.ru
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#концерт #библиотека

Комментарии (1)

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Федор

8 минут назад
Дело в том, что по иронии судьбы гитара имеет наименьший порог вхождения: выучив несколько аккордов, вы уже можете издавать звуки, похожие на любимую песню, вокруг вас будут кучковаться люди и выражать социальный респект. Печально, что многие новоиспечённые гитаристы овладевают инструментом на примитивном уровне и останавливаются на этом, удовлетворяя свои эгоистические потребности в славе. Всё дело в том, что, взяв в руки гитару, они уже становятся королями вечеринки, даже если иногда задевают ненужные струны или зажимают не те лады. Вокруг них формируется особая социокультурная среда — подвыпившие подростки, плаксивые девушки и говнари. Это люди, ввиду тонкой душевной организации чуткие к искусству, но не слишком требовательные к его качеству
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