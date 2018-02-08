Пропавшего мальчика будут искать с помощью специального аппарата

В селе Чернава Измалковского района продолжаются поиски пропавшего 6 февраля школьника. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, вчера водолазы прорубили во льду реки Быстрая Сосна 13 майн для спуска водолазов. Осуществлено семь спусков по 50 минут.Сегодня к 10 утра была прорублена еще одна прорубь и подготовлен для погружения телеуправляемый подводный аппарат "Гном".Напомним, что ребенок пропал по дороге из школы домой. Позже его следы и рюкзак нашли на берегу реки Быстрая СоснаюСУ СК РФ по Липецкой области по факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело и распространена ориентировка на ребенка.Приметы пропавшего мальчика:Востриков Давид Владиславович, 2008 года рождения (9 лет).

Рост 140-145 сантиметров, плотного телосложения, глаза светло-голубые, волосы светло-русые, короткие.

Был одет: шапка черного цвета, черная болоньевая куртка с белыми полосками по бокам, серая кофта с капюшоном, черные утепленные джинсовые брюки, черные зимние сапоги.

Всем кто видел или имеет информацию о местонахождении ребенка просят обращаться по телефонам:

89107429827 – дежурный по следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области;

8(47478)22828 – дежурная часть Отделения МВД по Измалковскому району Липецкой области.