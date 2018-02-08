Общество

сегодня, 12:03

Пропавшего мальчика будут искать с помощью специального аппарата

4 597
#пропавшие без вести
Пропавшего мальчика будут искать с помощью специального аппарата
В селе Чернава Измалковского района продолжаются поиски пропавшего 6 февраля школьника. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, вчера водолазы прорубили во льду реки Быстрая Сосна 13 майн для спуска водолазов. Осуществлено семь спусков по 50 минут. 

Сегодня к 10 утра была прорублена еще одна прорубь и подготовлен для погружения телеуправляемый подводный аппарат "Гном".

Напомним, что ребенок пропал по дороге из школы домой. Позже его следы и рюкзак нашли на берегу реки Быстрая Соснаю

СУ СК РФ по Липецкой области по факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело и распространена ориентировка на ребенка.

Приметы пропавшего мальчика:

Востриков Давид Владиславович, 2008 года рождения (9 лет).

Рост 140-145 сантиметров, плотного телосложения, глаза светло-голубые, волосы светло-русые, короткие.

Был одет: шапка черного цвета, черная болоньевая куртка с белыми полосками по бокам, серая кофта с капюшоном, черные утепленные джинсовые брюки, черные зимние сапоги.

Всем кто видел или имеет информацию о местонахождении ребенка просят обращаться по телефонам:

89107429827 – дежурный по следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области;

8(47478)22828 – дежурная часть Отделения МВД по Измалковскому району Липецкой области. 

4 597
#пропавшие без вести

Комментарии (4)

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Иван

36 минут назад
Сам работаю, водолазом сегодня ребята уже в 6 утра уехали, будет хорошо если найдут
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Иван

37 минут назад
Его могло унести,река быстрая
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Волонтер

41 минуту назад
Сбор на поиски Вострикова Давида сегодня 08.02.18 в 14:00 у ТРЦ "Ривьера". Одежда лес, с собой чай, перекус. Координатор Роман 8-920-505-12-13; Вячеслав- 8-905-681-05-18
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Неавтофанат

41 минуту назад
Если под одеждой остался воздух, он может быть прижат ко льду, а не на дне.
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