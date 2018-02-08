сегодня, 12:03
Пропавшего мальчика будут искать с помощью специального аппарата
Сегодня к 10 утра была прорублена еще одна прорубь и подготовлен для погружения телеуправляемый подводный аппарат "Гном".
Напомним, что ребенок пропал по дороге из школы домой. Позже его следы и рюкзак нашли на берегу реки Быстрая Соснаю
СУ СК РФ по Липецкой области по факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело и распространена ориентировка на ребенка.
Приметы пропавшего мальчика:
Востриков Давид Владиславович, 2008 года рождения (9 лет).
Рост 140-145 сантиметров, плотного телосложения, глаза светло-голубые, волосы светло-русые, короткие.
Был одет: шапка черного цвета, черная болоньевая куртка с белыми полосками по бокам, серая кофта с капюшоном, черные утепленные джинсовые брюки, черные зимние сапоги.
Всем кто видел или имеет информацию о местонахождении ребенка просят обращаться по телефонам:
89107429827 – дежурный по следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области;
8(47478)22828 – дежурная часть Отделения МВД по Измалковскому району Липецкой области.
Иван
Иван
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