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Министр обороны РФ Сергей Шойгу простился с лётчиком сбитого Су-25
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и другие военачальники простились с телом лётчика Романа Филипова, погибшего в Сирии. Траурная церемония прошла 8 февраля на военном аэродроме «Чкаловский» в Московской области.
«Майор Филипов с честью выполнил свой воинский долг, сохранил верность присяге, принес себя в жертву в борьбе с врагом и тем самым поставил себя в первый ряд лучших защитников Отечества», — цитирует статс-секретаря — заместителя главы Минобороны Николая Панкова «РИА Новости».
Он уточнил, что ведомство пообещало оказать поддержку вдове и дочери летчика.
Ранее, 8 февраля, сообщалось, что власти Воронежской области направят 1 млн рублей семье погибшего в Сирии пилота.
Российский СУ-25 под управлением майора Филипова в субботу, 3 февраля, был сбит из ПЗРК над зоной деэскалации «Идлиб». Летчик успел катапультироваться, на земле принял неравный бой с террористами и подорвал себя гранатой.
Он получил звание Героя России посмертно.