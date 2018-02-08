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СМИ назвали число жертв авиаударов коалиции США в Сирии‍

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#США #Сирия #авиаудар
СМИ назвали число жертв авиаударов коалиции США в Сирии‍

Первый замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал актом агрессии авиаудар ВВС США по проправительственным силам Сирийской арабской армии в долине Евфрата.

Более ста человек были убиты во время авиаудара, нанесенного силами коалиции во главе с США по сторонникам президента Сирии Башара Асада в среду, 7 февраля, - пишут "Известия".

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По словам журналистов, столь большие потери говорят о масштабе атаки. Только со стороны проправительственных сил Сирии были задействованы около 500 человек при поддержке артиллерии, танков, ПЗРК и минометов, уточнил он.

Ранее сообщалось, что действия коалиции были предприняты «в ответ на неспровоцированное нападение на штаб «Сил демократической Сирии», которые пользуются поддержкой американцев.

По данным на конец января, удары коалиции в Сирии и Ираке унесли жизни не менее 831 мирного жителя.
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#США #Сирия #авиаудар

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