Общество
сегодня, 11:27
Липчане слепят снеговиков из мороженого
Веселая и вкусная Масленица состоится в музее.
Аппетитную праздничную программу на Масленицу подготовили в липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства. Все желающих ждут в доме купца Болховитинова (Октябрьская, 57) 18 февраля с 11 до 15 часов.
Праздник начнется встречей гостей у купеческого дома. В формате театрализованного представления детям и взрослым предложат принять участие в веселых играх и конкурсах. За проявленную активность участников веселья чуть позже будет ждать награда. Одновременно с играми на улице стартует серия мастер-классов по изготовлению кукол Масленицы и жаворонка. Кроме того, гости интеллигентного купеческого праздника в музее смогут создать куклу «Бойцовский куклак». Эта фигура — отсылка к истории, когда на Руси в Масленицу развлекались кулачными боями. Все мастер-классы будут проходить по аккомпанемент живой музыки: в музей пригласят гусляра. Здесь же внутри музея, предложат поиграть в настольные игры наших прадедушек и прабабушек. Например, в бирюльки или игрушки-закидушки.
Тех, кто интересуется историей Масленицы, ждет увлекательная музейная экскурсия. Эксперты расскажут о всех тонкостях проведения праздника по-купечески и объяснят принцип формирования традиций торжеств у олигархов Российской империи. Впрочем, можно и самим почувствовать себя купцом. В музее будет работать интерьерная фотозона, а профессиональные художники предложат гостям нарисовать портреты или шаржи. На память можно выбрать изделия из глины.
Среди угощений праздника — горячие напитки, блины и шашлык, мёд, а также новинка — какао-чай. Гвоздем программы станет снеговик из мороженого. Как сообщили GOROD48 в музее, снеговиков будет даже два. Украшения праздника и необычное угощение будут создавать гости Масленицы. Они уже украсят символы зимы высотой примерно в один метр. А вот отведать снеговиков смогут те, кто проявлял активность в играх и мастер-классах.
«Музейная Масленица» создана как интеллигентный и культурный праздник, теплый и семейный. С угощениями и богатой историей, без покорения столбов и сжигания чучел.
Фото: http://2.bp.blogspot.com
Праздник начнется встречей гостей у купеческого дома. В формате театрализованного представления детям и взрослым предложат принять участие в веселых играх и конкурсах. За проявленную активность участников веселья чуть позже будет ждать награда. Одновременно с играми на улице стартует серия мастер-классов по изготовлению кукол Масленицы и жаворонка. Кроме того, гости интеллигентного купеческого праздника в музее смогут создать куклу «Бойцовский куклак». Эта фигура — отсылка к истории, когда на Руси в Масленицу развлекались кулачными боями. Все мастер-классы будут проходить по аккомпанемент живой музыки: в музей пригласят гусляра. Здесь же внутри музея, предложат поиграть в настольные игры наших прадедушек и прабабушек. Например, в бирюльки или игрушки-закидушки.
Тех, кто интересуется историей Масленицы, ждет увлекательная музейная экскурсия. Эксперты расскажут о всех тонкостях проведения праздника по-купечески и объяснят принцип формирования традиций торжеств у олигархов Российской империи. Впрочем, можно и самим почувствовать себя купцом. В музее будет работать интерьерная фотозона, а профессиональные художники предложат гостям нарисовать портреты или шаржи. На память можно выбрать изделия из глины.
Среди угощений праздника — горячие напитки, блины и шашлык, мёд, а также новинка — какао-чай. Гвоздем программы станет снеговик из мороженого. Как сообщили GOROD48 в музее, снеговиков будет даже два. Украшения праздника и необычное угощение будут создавать гости Масленицы. Они уже украсят символы зимы высотой примерно в один метр. А вот отведать снеговиков смогут те, кто проявлял активность в играх и мастер-классах.
«Музейная Масленица» создана как интеллигентный и культурный праздник, теплый и семейный. С угощениями и богатой историей, без покорения столбов и сжигания чучел.
Фото: http://2.bp.blogspot.com