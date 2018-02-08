Общество

вчера, 21:43

Сегодня разогнали 8 нелегальных торговцев

3 558
#торговля

С несанкционированной торговлей боролись в Липецке, Частой Дубраве, на трассе Липецк-Елец.

Сегодня специалистами Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области была проведена работа по пресечению фактов несанкционированной уличной торговли в Липецке, Липецком районе, селе Частая Дубрава, на трассе Липецк-Елец. Как сообщает официальный сайт управления потребрынка, было установлено 8 случаев осуществления деятельности по продаже товаров вне розничных рынков, установленных планом организации розничных рынков на территории области. Во всех 8 случаях составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.2 КоАП Липецкой области,

Кроме того, сотрудники провели рейд по благоустройству в Лебедяни и в Липецке, в результате обнаружено 4 нарушения правил благоустройства территорий Лебедяни и Липецка, а именно: козырьки, крыши,входные группы не очищены от снежного покрова, надписей,рисунков, объявлений. В отношении собственников зданий, и (или) обслуживающих (эксплуатирующих) организаций торговых объектов, услуг и общественных питаний, возбуждены дела об административном правонарушении по ст.5.2, ст. 5.3 КоАП ЛО, которые будут направлены в административные комиссии Лебедянского района и Октябрьского района Липецка для рассмотрения.
3 558
#торговля

Комментарии (3)

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Гражданин

вчера, 22:27
Правильно, боритесь с торгующими бабками, ведь это они развели коррупцию и казнокрадство! Это они главная беда России! Ату их...
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Наша Russia

вчера, 22:25
изымать у депутатов надо
ответить

111

вчера, 22:06
изымать товар нужно
ответить

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