Общество

вчера, 21:13

Из оленьего парка в Липецкой области полтора десятков ланей уехали на Белгородчину

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#олени
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Из оленьего парка в Липецкой области полтора десятков ланей уехали на Белгородчину

Часть самок - с будущим приплодом

Как сообщает  "Белпресса", в охотничий комплекс "Белоречье" из Липецкой области привезли 15 особей европейской лани из природного парка "Олений", который расположен в Краснинском районе Липецкой области.

Шесть самцов и девять самочек привезли вчера, 6 февраля. Семеро ещё совсем малыши – сеголетки, остальные в возрасте от года до трёх лет.

Около года животные проведут в полувольнике – огороженной территории площадью 90 га, а после удачной адаптации их выпустят в дикую природу.

По весне же у ланей вырастут новые рога – старые спилили, чтобы животные не поранили друг друга при транспортировке в фуре. Весной же, возможно, в семействе снова случится пополнение: в охотхозяйстве подозревают, что несколько самок к ним привезли уже покрытыми.

1 511
#олени
1

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Липчанин

36 минут назад
Полтора десяткА
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