Общество
вчера, 21:13
Из оленьего парка в Липецкой области полтора десятков ланей уехали на Белгородчину
Часть самок - с будущим приплодом
Как сообщает "Белпресса", в охотничий комплекс "Белоречье" из Липецкой области привезли 15 особей европейской лани из природного парка "Олений", который расположен в Краснинском районе Липецкой области.
Шесть самцов и девять самочек привезли вчера, 6 февраля. Семеро ещё совсем малыши – сеголетки, остальные в возрасте от года до трёх лет.
Около года животные проведут в полувольнике – огороженной территории площадью 90 га, а после удачной адаптации их выпустят в дикую природу.
По весне же у ланей вырастут новые рога – старые спилили, чтобы животные не поранили друг друга при транспортировке в фуре. Весной же, возможно, в семействе снова случится пополнение: в охотхозяйстве подозревают, что несколько самок к ним привезли уже покрытыми.
Шесть самцов и девять самочек привезли вчера, 6 февраля. Семеро ещё совсем малыши – сеголетки, остальные в возрасте от года до трёх лет.
Около года животные проведут в полувольнике – огороженной территории площадью 90 га, а после удачной адаптации их выпустят в дикую природу.
По весне же у ланей вырастут новые рога – старые спилили, чтобы животные не поранили друг друга при транспортировке в фуре. Весной же, возможно, в семействе снова случится пополнение: в охотхозяйстве подозревают, что несколько самок к ним привезли уже покрытыми.
Липчанин