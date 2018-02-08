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вчера, 19:56
Липецкая вечЁрка: изнасилование ребенка, исчезновение школьника и жуткое ДТП
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду, 7 февраля. Сегодня в центре внимания, по большинству, печальные сообщения.
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про групповое изнасилование 14-летней жительницы региона. По заявлению родственников потерпевшей над ней поглумились ее знакомые в возрасте 16-ти, 17-ти и 28-ми лет. Преступление было совершено в Липецке на улице Гастелло, куда школьница приехала из Грязей.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями исчезновения мальчика в Измалковском районе. Рюкзак мальчишки нашли на краю полыньи. Есть мнение, что школьник стал жертвой трагической случайности.
Оживленное обсуждение вызвало сообщение про ДТП на Тамбовской трассе. В аварии погиб один из пассажиров "Ниссана", еще двое мужчин и женщина находившихся в нем получили травмы различной степени тяжести. Женщина пострадала наиболее серьезно - она находится в критическом состоянии.
Множество мнений собрала тема корректности работы транспортных карт и всей системы по оплате проезда. «За пару дней с запуска опроса липчане просто разразились критикой системы. Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» оказались недовольны буквально всем: банковская карта в транспорте — это опасно, актуализатор — лишнее и самое слабое звено системы, терминалов катастрофически не хватает, как и возможности пополнения баланса онлайн».
Между тем немало эмоций у липчан вызвало сообщение насчет карантина в школах. Ищите в списке знакомые номера!
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про групповое изнасилование 14-летней жительницы региона. По заявлению родственников потерпевшей над ней поглумились ее знакомые в возрасте 16-ти, 17-ти и 28-ми лет. Преступление было совершено в Липецке на улице Гастелло, куда школьница приехала из Грязей.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями исчезновения мальчика в Измалковском районе. Рюкзак мальчишки нашли на краю полыньи. Есть мнение, что школьник стал жертвой трагической случайности.
Оживленное обсуждение вызвало сообщение про ДТП на Тамбовской трассе. В аварии погиб один из пассажиров "Ниссана", еще двое мужчин и женщина находившихся в нем получили травмы различной степени тяжести. Женщина пострадала наиболее серьезно - она находится в критическом состоянии.
Множество мнений собрала тема корректности работы транспортных карт и всей системы по оплате проезда. «За пару дней с запуска опроса липчане просто разразились критикой системы. Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» оказались недовольны буквально всем: банковская карта в транспорте — это опасно, актуализатор — лишнее и самое слабое звено системы, терминалов катастрофически не хватает, как и возможности пополнения баланса онлайн».
Между тем немало эмоций у липчан вызвало сообщение насчет карантина в школах. Ищите в списке знакомые номера!
Злата