Более 1,5 тысячи горожан уже приняли участие в обсуждении проектов благоустройства

Только в Липецке проведено 12 встреч.

Как сообщает региональное управление ЖКХ, в Липецкой области с гражданами проводятся общественные обсуждения по реализации проекта «Комфортная городская среда».



На этой неделе только в городе Липецке было проведено 12 встреч. Участие в них приняли более тысячи человек. В городе Грязи мероприятия по обсуждению благоустройства парковых зон и скверов проводятся в образовательных учреждениях. На эти мероприятия приглашаются как учащиеся,так и их родители.



Напомним, в этом году жители трех городов области – Липецк, Елец и Грязи – выберут, какие городские пространства нужно благоустроить. В настоящее время ведется сбор предложений. За 15 дней свое мнение высказали уже более 1500 граждан. Сбор заявок завершится уже через 2 дня. После этого, их изучит общественная комиссия и определит перечень приоритетных площадок. Голосование состоится 18 марта, в день выборов президента РФ.



Первыми в программу по благоустройству попадут территории, набравшие наибольшее количество голосов. По этим адресам работы начнутся уже в текущем году. Выбор граждан будут учитывать при создании комфортной городской среды вплоть до завершения федеральной программы в 2022 году.



Пункты приема предложений в городе Липецке: лицей № 3, ул. Ушинского, 14; школа №20, пер. Учебный, 1; школа № 29, ул. Политехническая, 9а; лицей №44, ул. Плеханова, 51а; гимназия №64, ул. Мичурина, 30; школа №70, пр. Победы, 130.



Пункты приема предложений в городе Грязи: здание детского сада № 1; здание СОШ № 10; здание СОШ № 1; здание СОШ № 2; здание СОШ № 12; здание ООО «Водоканал»; здание «Грязинского АТП»; здание СОШ № 5; здание ФОК «Дельфин», здание ДК района пищевого комбината; здание ДЮСШ; здание СОШ № 9; здание СОШ № 4; здание НОШ № 7; здание филиала гимназии № 3;



В городе Ельце предложения принимаются по адресу: ул. Октябрьская, 127, каб. № 9. Заявки принимаются и в электронном виде: elets-adm.ru.



