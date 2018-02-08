Общество

вчера, 17:54

Более 1,5 тысячи горожан уже приняли участие в обсуждении проектов благоустройства

853
#благоустройство #ЖКХ
2

Только в Липецке проведено 12 встреч.

Как сообщает региональное управление ЖКХ, в Липецкой области с гражданами проводятся общественные обсуждения по реализации проекта «Комфортная городская среда».

На этой неделе только в городе Липецке было проведено 12 встреч. Участие в них приняли более тысячи человек. В городе Грязи мероприятия по обсуждению благоустройства парковых зон и скверов проводятся в образовательных учреждениях. На эти мероприятия приглашаются как учащиеся,так и их родители.

Напомним, в этом году жители трех городов области – Липецк, Елец и Грязи – выберут, какие городские пространства нужно благоустроить. В настоящее время ведется сбор предложений. За 15 дней свое мнение высказали уже более 1500 граждан. Сбор заявок завершится уже через 2 дня. После этого, их изучит общественная комиссия и определит перечень приоритетных площадок. Голосование состоится 18 марта, в день выборов президента РФ.

Первыми в программу по благоустройству попадут территории, набравшие наибольшее количество голосов. По этим адресам работы начнутся уже в текущем году. Выбор граждан будут учитывать при создании комфортной городской среды вплоть до завершения федеральной программы в 2022 году.

Пункты приема предложений в городе Липецке: лицей № 3, ул. Ушинского, 14; школа №20, пер. Учебный, 1; школа № 29, ул. Политехническая, 9а; лицей №44, ул. Плеханова, 51а; гимназия №64, ул. Мичурина, 30; школа №70, пр. Победы, 130.

Пункты приема предложений в городе Грязи: здание детского сада № 1; здание СОШ № 10; здание СОШ № 1; здание СОШ № 2; здание СОШ № 12; здание ООО «Водоканал»; здание «Грязинского АТП»; здание СОШ № 5; здание ФОК «Дельфин», здание ДК района пищевого комбината; здание ДЮСШ; здание СОШ № 9; здание СОШ № 4; здание НОШ № 7; здание филиала гимназии № 3;

В городе Ельце предложения принимаются по адресу: ул. Октябрьская, 127, каб. № 9. Заявки принимаются и в электронном виде: elets-adm.ru.

853
#благоустройство #ЖКХ
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Самый популярный предмет для сдачи ЕГЭ - снова обществознание
#образование #ЕГЭ
2
Самый популярный предмет для сдачи ЕГЭ - снова обществознание

вчера, 22:00

Общество
Сегодня разогнали 8 нелегальных торговцев
#торговля
3
Сегодня разогнали 8 нелегальных торговцев

вчера, 21:43

Общество
Из оленьего парка в Липецкой области полтора десятков ланей уехали на Белгородчину
#олени
1
Из оленьего парка в Липецкой области полтора десятков ланей уехали на Белгородчину

вчера, 21:13

Общество
85 выпускников получили второй шанс
#образование #ЕГЭ
85 выпускников получили второй шанс

вчера, 17:14

Общество
Липецкая область за год снизила госдолг на 1,3 млрд. рублей
#госдолг
3
Липецкая область за год снизила госдолг на 1,3 млрд. рублей

вчера, 17:03

Общество
За меня и так всё решат… Нет, решаешь только ты!
#выборы
62
За меня и так всё решат… Нет, решаешь только ты!

вчера, 16:48

Общество