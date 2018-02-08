Происшествия

вчера, 17:47

В Липецке чемодан поднял по тревоге все спецслужбы

12 2655
#подозрительный предмет
3
В Липецке чемодан поднял по тревоге все спецслужбы

Он оказался пустым

Сегодня в Липецке на проспекте Мира, 2,  бдительные граждане заметили стоящий черный чемодан. Долгое время к нему никто не подходил, поэтому жители Левобережья решили рассказать о нем полиции. 

На место были стянуты службы быстрого реагирования. После обследования находки кинологом, стало очевидно – угрозы он не представляет. Мало того, чемодан оказался пустым. 
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12 2655
#подозрительный предмет
3

Комментарии (12)

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правдоруб

32 минуты назад
ужас
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Правобереженец

вчера, 22:10
Очередное быдло с Левобережья поленилось выкинуть этот чемодан на свалку и бросило его где быдлу показалось удобным.
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Чип-Чип-Чимодан

вчера, 20:56
Я его ловлююю...
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Колхозан

вчера, 20:43
Я бы волос пошукал вокруг чемодана, там наверняка хозаин чемодана его оставил...
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гостья

вчера, 20:04
Но пальчики с чемодана взять нужно..
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Чемодан

вчера, 19:56
Моя фамилия Чемодан,Иван Иванович,и мы провели учения
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Я бы

вчера, 19:35
На месте опера заявление на чемодан в следственный комитет написал за оскорбление.
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!

вчера, 19:29
Чемодан вещь нужная. Без чемодана человек как дерево всю жизнь на одном месте. ))
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Чемодан

вчера, 19:29
Если бы я их не поднял (спецслужбы) они так бы и лежали.
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Колхозан

вчера, 19:15
Все с.пецслужбы - 3 танкиста и собака жучка. И это все спецслужб.ы города?
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