Происшествия
вчера, 17:47
В Липецке чемодан поднял по тревоге все спецслужбы
12 2655
Он оказался пустым
Сегодня в Липецке на проспекте Мира, 2, бдительные граждане заметили стоящий черный чемодан. Долгое время к нему никто не подходил, поэтому жители Левобережья решили рассказать о нем полиции.
На место были стянуты службы быстрого реагирования. После обследования находки кинологом, стало очевидно – угрозы он не представляет. Мало того, чемодан оказался пустым.
На место были стянуты службы быстрого реагирования. После обследования находки кинологом, стало очевидно – угрозы он не представляет. Мало того, чемодан оказался пустым.
12 2655
правдоруб
Правобереженец
Чип-Чип-Чимодан
Колхозан
гостья
Чемодан
Я бы
!
Чемодан
Колхозан