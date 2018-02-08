В Липецке чемодан поднял по тревоге все спецслужбы

Он оказался пустым

Сегодня в Липецке на проспекте Мира, 2, бдительные граждане заметили стоящий черный чемодан. Долгое время к нему никто не подходил, поэтому жители Левобережья решили рассказать о нем полиции.



На место были стянуты службы быстрого реагирования. После обследования находки кинологом, стало очевидно – угрозы он не представляет. Мало того, чемодан оказался пустым.