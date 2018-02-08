85 выпускников получили второй шанс

Сегодня снова писали итоговое сочинение.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, 85 человек писали сегодня итоговое сочинение на базе 22 школ города. Они размышляли над темами «Надо ли хранить верность традициям?», «Равнодушие как путь к одиночеству», «Как характеризуют человека средства, которые он выбирает для достижения своих целей?», «Кого называют трусом?», «Может ли общество подавить в человеке индивидуальность?».



Эти темы были выбраны в соответствии с тематическими направлениями для итогового сочинения 2017-2018 учебного года: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество».



С 2014-2015 учебного года итоговое сочинение (изложение) является обязательной процедурой допуска выпускников 11(12)-х классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11), в том числе в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ-11). Итоговое сочинение по желанию могут писать выпускники прошлых лет для представления его результатов для поступления в образовательные организации высшего образования. Большинство ребят получили допуск к ГИА 6 декабря, а 7 февраля – дополнительный срок проведения итогового сочинения (изложения). В нем принимают участие учащиеся 11-х классов, повторно допущенные к испытанию, экстерны, выпускники прошлых лет, а также обучающиеся учреждений среднего профессионального образования.



Повторно написать сочинение смогут учащиеся, получившие неудовлетворительный результат, а также обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его сдачу по уважительным причинам. Для этого предусмотрен еще один дополнительный срок – 16 мая 2018 года. Департамент образования напоминает, что заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) подаются не позднее чем за две недели до начала проведения испытания.