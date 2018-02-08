Общество

вчера, 17:03

Липецкая область за год снизила госдолг на 1,3 млрд. рублей

3 609
#госдолг
1
Липецкая область за год снизила госдолг на 1,3 млрд. рублей

16 млрд. 401,9 млн. рублей составил государственный долг Липецкой области на 1 января — за год он уменьшился на 1 млрд. 313,7 млн. рублей, сообщается в официальных документах Минфина РФ.

Среди регионов ЦФО Липецкая область оказалась на 15 месте по уровню задолженности: еще ниже госдолг оказался у Владимирской (4,16 млрд.), Курской (9,26 млрд.) и Брянской (11,75 млрд.) областей. В целом по стране задолженность отсутствовала у двух территорий — Севастополя и Сахалинской области: эти же субъекты выделились отсутствием госдолга и в прошлом году. 

Максимальная задолженность в ЦФО оказалась у Московской (97,31 млрд.), Белгородской (39,76 млрд.), Ярославской (36,17 млрд.) областей. Доля Липецкой области в общем объеме госдолга — 0,71%. 

3 609
#госдолг
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Виктор 2-28-14

вчера, 20:43
Он милиарды под полом затырил. Надысь с лопатой шел,заначку замастырил.
ответить

За правду

вчера, 17:10
Битый н е б и т о г о везёт
ответить

За правду

вчера, 17:09
Битый * везёт
ответить

Еще в рубрике

Самый популярный предмет для сдачи ЕГЭ - снова обществознание
#образование #ЕГЭ
2
Самый популярный предмет для сдачи ЕГЭ - снова обществознание

вчера, 22:00

Общество
Сегодня разогнали 8 нелегальных торговцев
#торговля
3
Сегодня разогнали 8 нелегальных торговцев

вчера, 21:43

Общество
Из оленьего парка в Липецкой области полтора десятков ланей уехали на Белгородчину
#олени
1
Из оленьего парка в Липецкой области полтора десятков ланей уехали на Белгородчину

вчера, 21:13

Общество
Более 1,5 тысячи горожан уже приняли участие в обсуждении проектов благоустройства
#благоустройство #ЖКХ
Более 1,5 тысячи горожан уже приняли участие в обсуждении проектов благоустройства

вчера, 17:54

Общество
85 выпускников получили второй шанс
#образование #ЕГЭ
85 выпускников получили второй шанс

вчера, 17:14

Общество
За меня и так всё решат… Нет, решаешь только ты!
#выборы
62
За меня и так всё решат… Нет, решаешь только ты!

вчера, 16:48

Общество