Липецкая область за год снизила госдолг на 1,3 млрд. рублей

16 млрд. 401,9 млн. рублей составил государственный долг Липецкой области на 1 января — за год он уменьшился на 1 млрд. 313,7 млн. рублей, сообщается в официальных документах Минфина РФ.

Среди регионов ЦФО Липецкая область оказалась на 15 месте по уровню задолженности: еще ниже госдолг оказался у Владимирской (4,16 млрд.), Курской (9,26 млрд.) и Брянской (11,75 млрд.) областей. В целом по стране задолженность отсутствовала у двух территорий — Севастополя и Сахалинской области: эти же субъекты выделились отсутствием госдолга и в прошлом году.

Максимальная задолженность в ЦФО оказалась у Московской (97,31 млрд.), Белгородской (39,76 млрд.), Ярославской (36,17 млрд.) областей. Доля Липецкой области в общем объеме госдолга — 0,71%.