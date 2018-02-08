За меня и так всё решат… Нет, решаешь только ты!

Вместе с хорошими качествами человека, его гражданской позицией иногда случается, в каждом из нас просыпается некий правовой нигилизм и недоверие к государству. Мы перестаем верить в законы, в государственные институты по разным причинам, часто даже необъективным. Конституционное право каждого человека избирать и быть избранным – не исключение. Но наступает такой момент, когда государство от тебя действительно ждет содействия в решении его задач.

Выборы – тот самый момент, когда каждый человек, наделенный правом голоса, привлекается страной к сотрудничеству. И пренебрегать этим – контрпродуктивно.

Почему я иду на выборы? Во-первых, потому, что это тот самый момент, когда Родина – зовет. И ты это понимаешь. Не придешь ты, не проявишь свое волеизъявление, не придет твой сосед, твой родственник, и выборы потеряют всякий смысл. Во-вторых, твое игнорирование может дать повод для порождения различных спекуляций, таких как сомнения в легитимности выборов. Но это в меньшей степени важно. В большей степени важней то, что таким образом ты игнорируешь данное тебе право участвовать в делах государства. Нельзя проигнорировать такой инструмент выражения своей позиции как выборы – это возможность управления государством, возможность влиять на процессы, происходящие в стране. Ведь как каждый из нас воспользуется конституционным правом, так в дальнейшем и будет выстраиваться наша жизнь.

Существует такая форма недоверия к выборам, как - «Зачем идти голосовать, за нас и так всех выберут». Центризбирком посвятил много лет своей работы именно тому, чтобы выборы сделать максимально прозрачными, внедряя различные ноу-хау за отслеживанием процесса голосования, в том числе в режиме онлайн, а подсчет голосов ведется с применением Комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Избирательная комиссия создает все больше и больше удобств для голосования. К примеру, к выборам Президента РФ, которые пройдут 18 марта этого года, центральная избирательная комиссия создала целый комплекс мер для удобства избирателей. Например, теперь законом закреплено право, позволяющее избирателю проголосовать на любом избирательном участке, в любом регионе страны. Можно жить в Липецке, но быть прописанным в Хабаровске – не надо ехать через всю страну за открепительным удостоверением. Достаточно просто подать заявление в территориальную или участковую избирательную комиссию или воспользоваться услугами ближайшего многофункционального центра «Мои документы», где избирателя включат в списки на том участке, где ему будет удобнее проголосовать.

Видеонаблюдение теперь организовано не только на избирательных участках, но и в территориальных комиссиях. Онлайн-наблюдение при помощи видеокамер будет вестись с самого начала, с открытия избирательных участков и до процесса подсчета бюллетеней и составления итоговых протоколов.

Созданы условия для голосования для лиц без определенного места жительства, имеющих временную регистрацию и тех, кто отдал паспорт на перерегистрацию. В стране организовано 20 таких участков, один из которых в день выборов будет работать в Липецке на железнодорожном вокзале.

Не остаются в стороне и политические партии, которые ведут огромную работу по подготовке наблюдателей и скрупулезно отслеживают весь процесс голосования.

Поэтому сомнений в том, что выборы Президента России в 2018 году будут честными и открытыми – нет. Дело за гражданской позицией каждого из нас. Сейчас мы сами решаем, по какому пути пойдет государство и кто нас по нему поведет.

Сергей Гостеев