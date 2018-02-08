Общество

вчера, 16:31

В Липецкой области пройдут соревнования рыбаков

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#рыбалка
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На соревнованиях будет работать кухня под открытым небом.

10 февраля на территории пруда в селе Волово состоится открытый чемпионат по зимней рыбалке на мормышку. У рыбаков будет ровно два часа, чтобы показать свои умения и даже поставить личный рекорд. Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, к 9:30 участников приглашают на сбор к зданию районной библиотеки. Начало соревнований - в 10:00. Тогда же стартует программа для туристов и гостей фестиваля. Пока рыбаки состязаются в ловкости, для гостей в библиотеке будет работать выставка библиографических изданий, посвященных рыбной ловле. В полдень откроется кухня под открытым небом. Угощать будут горячей шурпой и чаем с кондитерскими изделиями. Помимо этого, организаторы приготовили разные игры, конкурсы и эстафеты. Можно будет посоревноваться в перетягивании каната, метании снежков и бурении лунок на скорость. Также пройдет конкурс спиннингистов.
3 1158
#рыбалка
1

Комментарии (3)

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дубоня

вчера, 19:22
Сварите мне ухи ! Желательно из ляшки кабана .и обязательно немножко оленины!
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Рыбак

вчера, 18:50
А в Липецке когда подобные мероприятия с кухней и конкурсами пройдёт? А то только блесноделы собираются соревноваться и ЧР.
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да уж

вчера, 16:39
Спуститесь с небес на землю! Соревнования, фестивали, песни, пляски... Наведите элементарный порядок в городе хотя бы, РАБОТАТЬ разучитесь скоро напрочь... останутся деньги - тогда отдыхайте...
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