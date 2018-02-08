В Липецкой области пройдут соревнования рыбаков

На соревнованиях будет работать кухня под открытым небом.

10 февраля на территории пруда в селе Волово состоится открытый чемпионат по зимней рыбалке на мормышку. У рыбаков будет ровно два часа, чтобы показать свои умения и даже поставить личный рекорд. Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, к 9:30 участников приглашают на сбор к зданию районной библиотеки. Начало соревнований - в 10:00. Тогда же стартует программа для туристов и гостей фестиваля. Пока рыбаки состязаются в ловкости, для гостей в библиотеке будет работать выставка библиографических изданий, посвященных рыбной ловле. В полдень откроется кухня под открытым небом. Угощать будут горячей шурпой и чаем с кондитерскими изделиями. Помимо этого, организаторы приготовили разные игры, конкурсы и эстафеты. Можно будет посоревноваться в перетягивании каната, метании снежков и бурении лунок на скорость. Также пройдет конкурс спиннингистов.