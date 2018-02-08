Общество

вчера, 16:21

Список 40 школ Липецка, в которых объявлен карантин

32 6723
#карантин #ОРВИ #грипп
6

Частичный карантин - в 35 школах, полный - в 5.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по состоянию на 7 февраля, частичный карантин объявлен в 35 школах Липецка, в общей сложности в этих школах закрыты 138 классов. Частично приостановлены занятия в школах № 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 20, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 62, 65, 66, 69, 70, 77.

Полностью закрыты на карантин школы №3, 8, 12, 41 и 63.

Директорам школ указано на необходимость продолжения комплексной работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 21.08.2017 № 29 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и других ОРВИ на территории Липецкой области в эпидемический сезон 2017-2018гг.».

Меры по частичному (по отдельным классам) или полному приостановлению работы общеобразовательного учреждения принимаются при регистрации гриппа и других ОРВИ у 20 и более процентов учащихся.
32 6723
#карантин #ОРВИ #грипп
6

Комментарии (32)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Раиса

26 минут назад
Интересно, а у скольких заболевших брали анализ на грипп? У одного?
ответить

048

вчера, 23:44
Я родился в СССР, как на кого нет не заменимых ,,вот от такой школы продолжают не грамотное поколение и будет дальше так ,,70летние сами такие бездари ,,надоел маразм
ответить

Ученик 29 шк

вчера, 23:28
Болело 11 из 30 человек, завучи тянули, не закрывая на карантин, 2 недели, потом все вышли, кто то начал по второму кругу болеть...
ответить

ДК

вчера, 23:28
30 Школа ??? Младшие классы все учатся ! Частичного карантина нет .....
ответить

Ученик школы №4

вчера, 22:52
В нашей школе нету карантина, ни один класс не закрыт, вы о чём люди
ответить

Гость

вчера, 21:58
А в 21 школе все мероприятия направлены на увеличение численности заболевших. Директор не желает подчиняться приказу Роспотребнадзора На предстоящих каникулах в обязательном порядке все школьники должны посетить музей.
ответить

Ученик 20

вчера, 21:29
20 ШКОЛА НЕ ЗАКРЫТА
ответить

ученик

вчера, 21:23
У нас учителя начали уже болеть, у некоторых дети болеют. Учитель тоже человек!
ответить

М

вчера, 21:17
Совершенно верно. Поддерживаю
ответить

Я родился в СССР

вчера, 21:17
048, на кого менять, на безграмотно умеющих писать на русском языке?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Самый популярный предмет для сдачи ЕГЭ - снова обществознание
#образование #ЕГЭ
2
Самый популярный предмет для сдачи ЕГЭ - снова обществознание

вчера, 22:00

Общество
Сегодня разогнали 8 нелегальных торговцев
#торговля
3
Сегодня разогнали 8 нелегальных торговцев

вчера, 21:43

Общество
Из оленьего парка в Липецкой области полтора десятков ланей уехали на Белгородчину
#олени
1
Из оленьего парка в Липецкой области полтора десятков ланей уехали на Белгородчину

вчера, 21:13

Общество
Более 1,5 тысячи горожан уже приняли участие в обсуждении проектов благоустройства
#благоустройство #ЖКХ
Более 1,5 тысячи горожан уже приняли участие в обсуждении проектов благоустройства

вчера, 17:54

Общество
85 выпускников получили второй шанс
#образование #ЕГЭ
85 выпускников получили второй шанс

вчера, 17:14

Общество
Липецкая область за год снизила госдолг на 1,3 млрд. рублей
#госдолг
3
Липецкая область за год снизила госдолг на 1,3 млрд. рублей

вчера, 17:03

Общество