Список 40 школ Липецка, в которых объявлен карантин

Частичный карантин - в 35 школах, полный - в 5.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по состоянию на 7 февраля, частичный карантин объявлен в 35 школах Липецка, в общей сложности в этих школах закрыты 138 классов. Частично приостановлены занятия в школах № 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 20, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 62, 65, 66, 69, 70, 77.



Полностью закрыты на карантин школы №3, 8, 12, 41 и 63.



Директорам школ указано на необходимость продолжения комплексной работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 21.08.2017 № 29 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и других ОРВИ на территории Липецкой области в эпидемический сезон 2017-2018гг.».



Меры по частичному (по отдельным классам) или полному приостановлению работы общеобразовательного учреждения принимаются при регистрации гриппа и других ОРВИ у 20 и более процентов учащихся.