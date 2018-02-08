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вчера, 16:16

Росгвардия предлагает ужесточить требования отбора охраны в школы

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#школы
Росгвардия предлагает ужесточить требования отбора охраны в школы


Росгвардия предложила отбирать охрану в школы по новым критериям. 

Необходимыми условиями для работы в учебных заведениях станут отсутствие нарушений за последний год и наличие аналогичного опыта работы, сообщил газете «Известия» советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. 

«Вопрос безопасности детей не должен определяться рыночными отношениями. Сегодня это большая проблема, и последние ЧП в школах это наглядно продемонстрировали. Мы убеждены, что ЧОПы, которые охраняют объекты образования, в первую очередь школы, должны отвечать ряду обязательных требований, которые необходимо закрепить в конкурсных условиях», — сказал Хинштейн.

Он отметил, что в перечень требований должны быть включены: наличие у ЧОПа лицензии на антитеррористическую охрану объектов, аналогичный опыт работы, подписанное соглашение с МВД и Росгвардией об участии в охране общественного порядка.

Эксперты предложение поддерживают, однако прогнозируют передел рынка частных охранных услуг.


422
#школы

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